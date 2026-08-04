Video cận cảnh UAV 'lạ' tấn công tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Đen

(VTC News) -

Tàu chở hàng bốc cháy nghi ngút khói. (Video: RT)

Theo Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ (DGM), tàu Nadezhda mang cờ Cameroon đang trên đường từ Novorossiysk đến cảng Samsun thì bị máy bay không người lái tấn công. Sau đó, tàu Nga sơ tán thủy thủ đoàn khỏi con tàu bị hư hại ở phần mũi và khu vực sinh hoạt. Báo cáo ban đầu cho biết có 3 người trên tàu bị thương.

DGM thông tin thêm tàu Nadezhda có thủy thủ đoàn 22 người, trong đó có 13 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin tàu này do công ty Kalyoncu Shipping có trụ sở tại Samsun điều hành và đang vận chuyển trái cây và rau quả từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không công khai danh tính thủ phạm gây ra vụ tấn công.

Cận cảnh hư hại bên trong con tàu. (Video: Cumhuriyet)

Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường loạt cuộc tấn công vào tàu chở hàng nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga. Nga cũng gia tăng cuộc tấn công vào những tàu mà họ cho là đang vận chuyển thiết bị quân sự đến Ukraine.

Ngày 25/7, Ukraine tấn công tàu của Iran trên biển Caspi khiến một thủy thủ thiệt mạng. Tehran phủ nhận việc tàu này chở hàng quân sự và tuyên bố trả đũa. Ban đầu, Kiev bác bỏ những lời đe dọa của Iran là “vô căn cứ”, nhưng sau đó tuyên bố họ không cố ý nhắm mục tiêu vào tàu dân sự và tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Iran.

Đến ngày 3/8, Press TV dẫn lời cố vấn quân sự của nhà Lãnh tụ Tối cao Iran Mohsen Rezaee cho biết Tehran từ bỏ kế hoạch tấn công trả đũa. “Chúng tôi dự định tấn công 3 địa điểm ở Ukraine, nhưng đã hủy bỏ cuộc tấn công sau khi Ukraine đưa ra lời xin lỗi”, ông Rezaee cho hay.

Tuy nhiên, ông Rezaei không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho những tuyên bố của mình hoặc chỉ rõ mục tiêu bị cáo buộc và những phát ngôn của ông chưa được xác minh độc lập.