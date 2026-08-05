Vì sao Lam Trường là con út nhưng vẫn luôn được gọi là anh Hai?

(VTC News) -

Lam Trường được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến với những bản hit như Tình thôi xót xa, Mưa phi trường, Cho bạn cho tôi, Katy... Người hâm mộ quen gọi anh bằng cái tên thân mật “Anh Hai” hay viết tắt là “A2”.

Ca sĩ Lam Trường được xem là một trong những ca sỹ thần tượng đầu tiên.

Suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, biệt danh ấy gần như trở thành một phần không thể tách rời của Lam Trường. Không ít khán giả trẻ biết đến “A2 Lam Trường” trước khi biết tên đầy đủ của anh là Tiêu Lam Trường.

Không phải là con cả trong gia đình

Nhiều người tưởng rằng Lam Trường được gọi là anh Hai vì là con trai lớn trong gia đình. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược.

Lam Trường sinh năm 1974 tại TP.HCM, là con út trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Theo nhiều tư liệu về nam ca sỹ, biệt danh “Anh Hai” không liên quan đến thứ bậc trong gia đình mà bắt nguồn từ cách một tờ báo tuổi học trò gọi anh vào cuối những năm 1990. Thời điểm đó, Lam Trường được xem như một “người anh lớn” của thế hệ khán giả trẻ, luôn mang hình ảnh gần gũi, hiền lành và truyền cảm hứng tích cực. Từ đó, người hâm mộ đồng loạt gọi anh là anh Hai, sau này rút gọn thành “A2” khi viết.

Cái tên nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ, xuất hiện trên cộng đồng fan, trên băng rôn, album và trong nhiều chương trình ca nhạc. Đến nay, Lam Trường vẫn được đông đảo khán giả gọi bằng biệt danh quen thuộc này.

Trong các buổi giao lưu với người hâm mộ, nam ca sỹ từng tiết lộ mình có nhiều biệt danh khác nhau, nhưng “Anh Hai” là cái tên anh yêu thích nhất vì đã gắn bó suốt chặng đường làm nghề.

Biệt danh gắn với thời kỳ hoàng kim của nhạc trẻ Việt

Lam Trường được xem là một trong những ca sỹ thần tượng đầu tiên, ảnh hưởng lớn đến dòng nhạc trẻ Việt Nam từ cuối thập niên 1990.

Lam Trường gần như là ca sỹ tiên phong trong dòng nhạc trẻ.

Sau khi gây chú ý tại cuộc thi Thập đại tinh tú năm 1995, tên tuổi anh bùng nổ với ca khúc Tình thôi xót xa. Thành công của bài hát mở ra giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Lam Trường với hàng loạt bản hit như Mưa phi trường, Tôi ngàn năm đợi, Cho bạn cho tôi, Chút tình thơ ngây, Katy, Đôi giày vải...

Live show đầu tiên năm 2000 của Lam Trường với chủ đề Lời trái tim muốn nói diễn ra tại CLB Lan Anh cũng ghi nhận lượng khán giả kỷ lục. Chương trình diễn ra trong 2 đêm, mỗi đêm 5.000 người, cho thấy “sức nóng” quá lớn của giọng ca Tình thôi xót xa.

Suốt thời gian dài, mỗi đêm anh chạy show tới 8 vũ trường ở Sài Gòn và Chợ Lớn, cát-sê khi đó giá trị hàng chục cây vàng. Chiếc xe máy đầu tiên mua được bằng tiền đi hát là xe Dream - đúng như một giấc mơ với anh thời điểm đó.

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sỹ còn tham gia một số bộ phim như Nữ tướng cướp (2004), Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt (2008) và Bếp hát (2014). Lam Trường còn là huấn luyện viên cho các cuộc thi âm nhạc như Giọng hát Việt nhí (2014) và Giọng hát Việt (2018).

Thị trường âm nhạc đã thay đổi, Lam Trường không còn hoạt động với tần suất dày đặc như thời kỳ hoàng kim nhưng vẫn đều đặn ra mắt sản phẩm mới, tham gia các chương trình truyền hình, liveshow và biểu diễn tại nhiều sự kiện trong, ngoài nước.

Hạnh phúc bên người vợ là fan, kém 17 tuổi

Năm 2004, nam ca sỹ kết hôn với cô gái Việt kiều Ngô Ý An nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 5 năm. Họ có một con trai là Kiến Văn nay đã lớn (người hâm mộ từng được xem ảnh Lam Trường xuất hiện bên con trong lễ tốt nghiệp trung học của Kiến Văn vào giữa năm 2024).

Sau đó 10 năm, Lam Trường đi thêm bước nữa với Yến Phương, kém anh tới 17 tuổi và từng là du học sinh tại Mỹ. Đặc biệt, bà xã là người hâm mộ của nam ca sỹ từ khi còn nhỏ.

Anh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ kém 17 tuổi.

Nam ca sỹ tiết lộ, khi Yến Phương mới 6 tuổi, cô đã có cơ hội gặp gỡ và được Lam Trường bế trên tay: “Chuyện đó rất đặc biệt, tôi cũng không ngờ tới tôi lại trải qua những tình huống như vậy. Thời điểm đó tôi đi hát rất nhiều show nên không thể nhớ kỹ được. Lần đó, tôi đi hát ở Đầm Sen, lúc tới sân khấu nước thì rất đông fan của tôi ùa vào xin ký tặng. Mẹ vợ tôi có đưa cô ấy vào để xin chụp hình cùng với tôi. Vợ tôi khi ấy mới 6 tuổi thôi, còn nhỏ xíu. Tôi thấy bé gái này còn nhỏ quá nên mới bồng lên tay để chụp hình chung với chú”.

Hai người đón con gái đầu lòng Phoebe vào năm 2017. Năm 2025, ở tuổi 51, Lam Trường có thêm con trai. Quý tử được đặt tên là Liam Lâm Minh Tiêu.