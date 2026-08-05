Phát hiện có móc nối giữa giáo viên và phụ huynh vụ gian lận thi ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Phát biểu tại họp báo sáng nay 5/8, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là vi phạm có tổ chức, với sự bàn bạc, phân công và tham gia của nhiều người.

“Bước đầu phát hiện có sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ”, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại họp báo.

Tại họp báo, Bộ GD&ĐT công bố quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn với thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, dự kiến ngày 14-15/8.

Theo ông Chương, sau khi phân tích kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 34 tỉnh, thành phố, Bộ GD&ĐT phát hiện điểm thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường. Ngày 2/7, Bộ thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với 24 giáo viên liên quan đến công tác coi thi và xác định có dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức kỳ thi. Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can liên quan vụ án.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết nguyên tắc xử lý vụ việc là xác minh đầy đủ, khách quan bản chất sai phạm; bảo đảm công khai, công bằng và đúng quy định pháp luật. Việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm phải được thực hiện nghiêm minh, không bỏ lọt sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời phân định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất và mức độ vi phạm của từng trường hợp.

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý từ ngày 1/7, khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thống kê cho thấy tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tới 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong khi phần lớn bài thi còn lại đạt từ 9 điểm trở lên, đưa điểm trung bình môn Toán của điểm thi lên 9,58 - cao nhất cả nước.

Những con số bất thường nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu tiêu cực trong công tác tổ chức kỳ thi. Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an rà soát, xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định sai phạm xảy ra ở khâu coi thi.

Trước khi có quyết định chính thức, Sở GD&ĐT Tuyên Quang từng đề xuất cho toàn bộ 328 thí sinh thi lại môn Toán sau khi ghi nhận sự đồng thuận của 322 phụ huynh học sinh lớp 12 cùng 6 thí sinh tự do. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra, Bộ GD&ĐT vẫn cho phép các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch tuyển sinh chung.