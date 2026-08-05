Tin nóng thế giới hôm nay 5/8: Iran cảnh báo Mỹ 'châm ngòi Thế chiến III'

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cảnh báo của Iran cho rằng các động thái của Mỹ có thể “châm ngòi cho Thế chiến III”, và tiếp tục cảnh báo về eo biển Hormuz, bên cạnh đó là việc Nga công bố hệ thống tác chiến điện tử mới được cho là có thể gây nhiễu trực tiếp vệ tinh Starlink, tàu hàng Ấn Độ bị chìm sau vụ tấn công ở Biển Đỏ, Mỹ thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil giữa lúc căng thẳng ngoại giao leo thang.

Iran cảnh báo Mỹ có thể “châm ngòi cho Thế chiến III”

Ngày 5/8, Iran tuyên bố các động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể “châm ngòi cho Thế chiến III”, sau khi Washington cho rằng đây có thể là “cơ hội cuối cùng” để Tehran đạt được một thỏa thuận.

Ông Mohsen Rezaei - cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran

Trước đó, ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz có thể được mở lại trong thời gian ngắn, đồng thời khẳng định Iran đã đề nghị nối lại đối thoại và các cuộc thảo luận giữa hai bên đang diễn ra.

Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mohsen Rezaei - cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran - bác bỏ thông tin này, khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ tuyến hàng hải nào ngoài những hành lang do Iran quy định tại eo biển Hormuz.

Ông Rezaei đồng thời cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép quân sự hoặc thay đổi tuyến hàng hải tại Hormuz, nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn sẽ gia tăng. Ông Rezaei cũng tuyên bố Tehran sẽ tấn công bất kỳ tàu chiến Mỹ nào tìm cách áp đặt tuyến hàng hải mới hoặc duy trì phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tái khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng trước các điều kiện mà Tehran phản đối, đồng thời phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán mới với Mỹ ngoài các cuộc trao đổi với Oman về tuyến vận tải tạm thời.

Cùng ngày, Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu hàng gần bờ biển Oman đã bị trúng một “vật thể không xác định”, song chưa công bố mức độ thiệt hại.

Nga công bố hệ thống khóa sóng Starlink trên quỹ đạo

Ngày 5/8, Nga giới thiệu hệ thống tác chiến điện tử mới mang tên Volna Kupol Garant, được thiết kế để gây nhiễu trực tiếp các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo thay vì tác động vào các trạm mặt đất như phương thức truyền thống.

Theo phía Nga, hệ thống sử dụng các chùm sóng vô tuyến định hướng công suất cao nhằm làm quá tải ăng-ten thu trên vệ tinh Starlink, khiến chúng tạm thời không thể tiếp nhận tín hiệu từ các thiết bị đầu cuối trong khu vực bị ảnh hưởng.

(Ảnh minh hoạ)

Nhà thiết kế trưởng Trung tâm Giải pháp Không người lái Tích hợp Dmitry Kuzyakin khẳng định hệ thống không phá hủy vệ tinh mà chỉ làm gián đoạn khả năng cung cấp dịch vụ trong thời gian nhất định.

Nga cho biết một tổ hợp hoàn chỉnh có thể tạo vùng gây nhiễu Starlink rộng khoảng 20 km². Tuy nhiên, các tuyên bố về năng lực của hệ thống hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

Đêm 4/8, Chính phủ Yemen thông báo tàu chở hàng Faize Noore Oliya của Ấn Độ bị chìm sau khi trúng một xuồng chứa thuốc nổ ngoài khơi cảng Hodeidah, phía tây Yemen. Toàn bộ 14 thủy thủ, gồm 13 công dân Ấn Độ và một người Yemen, đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen cứu sống.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Giới chức Yemen chưa công bố chi tiết về thủ phạm vụ tấn công. Trong thời gian qua, lực lượng Houthi gia tăng các hoạt động quân sự tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Saudi Arabia.

Một số nguồn tin cũng nghi ngờ Houthi đứng sau vụ tấn công cảng khí đốt Damietta của Ai Cập hồi cuối tháng 7, song thông tin này chưa được Cairo xác nhận.

Mỹ thu hồi thị thực Đại sứ Brazil

Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Washington sau khi Brazil trì hoãn phê chuẩn ứng viên đại sứ do Tổng thống Donald Trump đề cử và từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định này là biện pháp đáp trả ngoại giao và thị thực của Đại sứ Brazil sẽ được khôi phục nếu Brasilia chấp thuận ứng viên đại sứ Mỹ.

Đại sứ Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Chính phủ Brazil phản đối quyết định của Washington, cho rằng việc xem xét ứng viên đại sứ vẫn được tiến hành theo đúng thông lệ ngoại giao quốc tế và bác bỏ cáo buộc cố tình trì hoãn.

Động thái mới đánh dấu bước leo thang trong căng thẳng giữa Washington và Brasilia, vốn đã gia tăng do các bất đồng về thương mại, ngoại giao và những cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.