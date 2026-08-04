Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Mỹ - Iran có thể đạt thỏa thuận trong 48 giờ tới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4/8 cho biết Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Iran ngay trong ngày 4 hoặc 5/8, qua đó góp phần khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận ngay trong 48 giờ tới. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh CNBC, ông Bessent cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Tehran và bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được kết quả.

“Chúng tôi đang đàm phán với phía Iran và cho rằng có cơ hội đạt được một thỏa thuận ngay hôm nay hoặc ngày mai nhằm mở lại eo biển Hormuz và đưa cuộc xung đột tiến gần hơn tới trạng thái bình thường hóa”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nếu đạt được, thỏa thuận sẽ bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết các nỗ lực giải quyết bất đồng giữa Mỹ và Iran đang ở “giai đoạn tiến triển rất tích cực”, đồng thời xác nhận các dự thảo về một thỏa thuận tiềm năng đang được các bên trao đổi.

Trả lời câu hỏi về những tuyên bố trái ngược từ giới chức Mỹ và Iran liên quan đến tình trạng đàm phán, ông al-Ansari khẳng định các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng các nỗ lực vẫn đang được tiến hành với tất cả các bên. Chúng tôi đang hướng tới một giải pháp ngoại giao ngay tại thời điểm này”, ông al-Ansari nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, nhiều quốc gia trong khu vực đang phối hợp chặt chẽ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Qatar hiện phối hợp rất chặt chẽ với Oman để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi giữa Washington và Tehran, bao gồm việc chuyển tải các ý tưởng cũng như trao đổi dự thảo thỏa thuận. Ưu tiên trước mắt của các bên trung gian là tìm kiếm một giải pháp ngắn hạn nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước.