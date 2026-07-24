Liên hợp quốc kêu gọi sơ tán khoảng 6.000 thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk, bà Shabia Mantoo nhấn mạnh các bên xung đột cần khẩn trương phối hợp để tạo điều kiện cho các thủy thủ bị mắc kẹt được sơ tán an toàn, cũng như đảm bảo việc cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Một ngày trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez đã bác bỏ các đề xuất của Mỹ và Iran về việc thu phí quá cảnh an toàn đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cho rằng hành động như vậy “không phù hợp với luật pháp quốc tế”.

IMO bắt đầu sơ tán các tàu thuyền bị mắc kẹt trong khu vực vào tháng 6 vừa qua, nhưng hoạt động này đã nhanh chóng bị đình chỉ sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần đây.

Ông Dominguez cho biết hiện còn khoảng 500 tàu vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz và việc khởi động lại chiến dịch sơ tán cần phải có sự đảm bảo từ các bên xung đột rằng các tàu thuyền sẽ không bị nhắm mục tiêu.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: The Guardian)

Liên quan đến tình hình biển Đỏ, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết nước này đã lên án các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại đang hoạt động trên biển Đỏ.

Theo bộ này, hành vi như vậy là trái với luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải, thương mại quốc tế và ổn định khu vực. Indonesia kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình biển Đỏ, lên án vụ tấn công vào 2 tàu của Ả Rập Xê-út và cảnh báo rằng leo thang quân sự gần đây có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình và đẩy Yemen rơi lại vào vòng xoáy xung đột rộng lớn hơn.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên biển Đỏ và các tuyến hàng hải chiến lược tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út trên biển Đỏ, khiến nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải biển và thương mại quốc tế tiếp tục gia tăng.