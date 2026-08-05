Gia Lai quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ, phát hiện nhiều kỷ vật quý

(VTC News) -

Ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai thông tin, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các đơn vị chức năng đã quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ, khai quật gần 600 phần mộ và thu thập hàng trăm mẫu ADN cùng nhiều kỷ vật.

Đội K52, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng.

Cụ thể tại khu vực làng Sơr (xã Ia Boòng), Đội K52 (Bộ CHQS) đã tổ chức lực lượng tìm kiếm thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhân dân và kiểm tra nguồn tin từ ngày 26/7. Đến ngày 4/8, đơn vị đã quy tập thành công 6 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 3 hài cốt liệt sĩ quy tập trong giai đoạn 26/7 - 3/8 và 3 hài cốt liệt sĩ phát hiện ngày 4/8.

6 hài cốt liệt sĩ nói trên được đưa về Ban CHQS xã Ia Boòng thờ cúng, bảo quản và hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, Đội K52 tiếp tục thu thập tin tức để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Song song với công tác quy tập, hoạt động lấy mẫu sinh phẩm và số hóa dữ liệu tại các nghĩa trang liệt sĩ cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể:

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), tính đến trưa 3/8, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng đã khai quật 570 ngôi mộ, thu thập 369 mẫu sinh phẩm.

Tại mộ số 20 (lô 4), lực lượng nhiệm vụ phát hiện 1 vỏ hộp nhôm màu trắng khắc thông tin: Dương Văn Hải; Sinh năm 1949; Hy sinh ngày 30/1/1976 Thôn Na, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ayun Pa, tính đến hết ngày 4/8, các lực lượng đã khai quật 23 ngôi mộ, thu thập 17 mẫu sinh phẩm.

Tại mộ số 8 (hàng 2, lô A), lực lượng phát hiện tấm bia màu trắng khắc rõ thông tin: Liệt sỹ Lê Văn Quế; Sinh năm 1933; Hy sinh ngày 18/2/1967. Quê quán: Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam; Đơn vị: Văn phòng Huyện ủy H37 Đắk Lắk.

Các đơn vị chức năng tỉnh Gia Lai đã quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ, khai quật gần 600 phần mộ và thu thập hàng trăm mẫu ADN cùng nhiều kỷ vật. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Thạnh), quá trình lấy mẫu ADN tại mộ số 32 (hàng 02, khu B) đã phát hiện một cây bút khắc chữ: “Bùi Xuân Kỳ”, đây có thể là manh mối quan trọng hỗ trợ công tác xác minh danh tính.

Ngoài ra, những kỷ vật và thông tin phát hiện tại các phần mộ là căn cứ đặc biệt có giá trị giúp các cơ quan chức năng đối chiếu hồ sơ, giám định ADN và hỗ trợ các gia đình sớm tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ xa cách