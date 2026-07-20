Gia Lai tìm mộ tập thể 147 liệt sỹ hy sinh trong trận Đak Pơ

(VTC News) -

Ngày 20/7, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc xác định vị trí mộ chôn tập thể 147 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 96.

Đây là những người anh hùng đã ngã xuống cùng các lực lượng dân quân địa phương trong trận đánh lịch sử trên quốc lộ 19 tại xã Đak Pơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Gia Lai đang khẩn trương xác định vị trí mộ chôn tập thể 147 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 96 hy sinh trong trận Đak Pơ.

Nhiều năm qua, công tác rà soát và đào thăm dò đã được triển khai liên tục nhưng vị trí chính xác của khu mộ vẫn chưa được tìm thấy. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời gian dành cho các nhân chứng đang ít dần do tuổi cao sức yếu.

Trong số 3 nhân chứng tại địa phương từng tham gia trận đánh ngày 24/6/1954, hiện chỉ còn lại 2 người.

"Hơn 50 năm hòa bình, thống nhất, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, các cơ quan, đơn vị cần phải tập trung thực hiện" - bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

Gia Lai tìm kiếm và quy tập thành công 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia về Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã kiến nghị tổ chức một đợt khảo sát chuyên sâu quy mô lớn.

Vùng tìm kiếm trọng tâm sẽ bao gồm khu vực diễn ra trận đánh năm xưa, khu vực xung quanh Tượng đài chiến thắng Đak Pơ và các địa bàn lân cận.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin để hỗ trợ lực lượng chức năng. Nỗ lực chuẩn hóa dữ liệu và giải mã ADN.

Bên cạnh chiến dịch tìm kiếm tại Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cũng đang đẩy mạnh công tác kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu tại 119 nghĩa trang với gần 42.000 phần mộ liệt sỹ.

Kết quả rà soát cho thấy: Hơn 18.000 mộ có đầy đủ thông tin; Hơn 11.800 mộ có một phần thông tin; Hơn 11.900 mộ chưa có thông tin.

Để giải quyết những mộ chưa rõ danh tính, tỉnh đã chỉ đạo lấy mẫu ADN của cả phần mộ và thân nhân liệt sỹ nhằm phục vụ so khớp.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khai quật gần 3.000 mộ tại 19 nghĩa trang, thu thập được 1.857 mẫu đủ điều kiện bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

Dù vậy, thách thức vẫn rất lớn khi nhiều hài cốt quy tập từ lâu đã bị phân hủy mạnh, không còn đủ điều kiện lấy mẫu.

Tỉnh Gia Lai nỗ lực tìm kiếm những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Song song với các hoạt động trong nước, công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết trong mùa khô 2025-2026, Đội K52 đã không quản ngại khó khăn, khảo sát tại 139 xã, phường thuộc 3 tỉnh Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

"Lực lượng đã tìm kiếm 23 nguồn tin có độ tin cậy cao, tiến hành đào bới tại 19 địa điểm và quy tập thành công 18 hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ", Đại ta Võ Thanh Hải thông tin.

Ngoài ra, tính từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã đưa được 1.530 người con hy sinh tại đất bạn trở về với đất mẹ.

Những kết quả này, cùng với quyết tâm tìm kiếm 147 liệt sỹ Trung đoàn 96 tại Đak Pơ, là minh chứng cho nỗ lực tri ân sâu sắc, bền bỉ của chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đối với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.