Đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 18/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), phát hiện và cất bốc thêm 4 bộ hài cốt liệt sỹ cùng một số di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 18/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sỹ và 2 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, hướng mở rộng mới tập trung về khu vực gần ao để xác minh thêm các dấu vết, thông tin liên quan đến những rãnh mộ tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hôm qua (17/7) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến Công viên Lê Thị Riêng để dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác cũng dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà quàn hài cốt liệt sỹ; dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng và liệt sỹ Trần Văn Kiểu.

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đến khu vực khai quật, nghe Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân; là lương tri và nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc.