Đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm lực lượng tìm kiếm liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

Đến nay, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện 49 hài cốt liệt sĩ cùng một hố chôn tập thể chứa hài cốt liệt sĩ (chưa xác định số lượng) tại Công viên Lê Thị Riêng. Công tác khai quật vẫn đang được tiếp tục; đồng thời, các mẫu hài cốt được thu thập để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.