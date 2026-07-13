Đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm lực lượng tìm kiếm liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).
Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu.
Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.
Sau lễ dâng hương, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác trực tiếp xuống khu vực hố khai quật, quan sát hiện trường, nghe báo cáo về cấu trúc các rãnh mộ và quá trình mở rộng tìm kiếm dựa trên không ảnh lịch sử, tư liệu lưu trữ cùng lời kể của nhân chứng.
Tại hiện trường, đoàn nghe đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo về tiến độ khai quật, phương pháp bóc tách từng lớp đất, cất bốc, bảo quản hài cốt và di vật, cũng như kế hoạch tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gửi lời cảm ơn và động viên các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm việc khoa học, tỉ mỉ để không bỏ sót hài cốt và di vật của các liệt sĩ.
Đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng quà, động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Cũng trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc đến thăm, động viên bà Nguyễn Thị Lệ và gia đình ông Huỳnh Văn Chín, những người đang chờ kết quả giám định ADN đối với hài cốt nghi là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thân nhân của gia đình.
Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ với sự mong ngóng của gia đình, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương giám định, đối chiếu ADN để sớm xác định danh tính hài cốt.
Bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Văn Chín thắp hương tri ân các liệt sĩ trong lúc chờ kết quả giám định ADN. Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của gia đình để đối chiếu với mẫu hài cốt nghi là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Đến nay, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện 49 hài cốt liệt sĩ cùng một hố chôn tập thể chứa hài cốt liệt sĩ (chưa xác định số lượng) tại Công viên Lê Thị Riêng. Công tác khai quật vẫn đang được tiếp tục; đồng thời, các mẫu hài cốt được thu thập để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.