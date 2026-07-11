Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, việc cất bốc tìm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện tỉ mỉ theo từng lớp đất. Mỗi bộ hài cốt hoặc phần hài cốt riêng lẻ đều được đặt trong quách riêng để giám định ADN.