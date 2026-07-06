Bên trong rãnh mộ vừa phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Bên dưới lớp đất sâu gần 3m tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), nơi từng được xác định là khu vực nghi có hố chôn tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các lực lượng tìm kiếm đang bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 hài cốt cùng nhiều di vật.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 6/7, khu vực phát hiện rãnh mộ tập thể nằm gần Nhà bia ghi danh liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng tìm kiếm được huy động tối đa để đào xới, bóc tách từng lớp đất.

Từng cán bộ, chiến sĩ gần như làm việc trong tư thế khom người suốt nhiều giờ dưới lòng hố sâu. Khi phát hiện dấu hiệu nghi là xương cốt hoặc di vật, toàn bộ khu vực lập tức dừng đào để các tổ chuyên môn kiểm tra, xác định và tiến hành thu gom theo đúng quy trình.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, một trường hợp được xác định danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn lưu giữ giấy tờ tùy thân sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất.

Ngoài các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay, mảnh tăng bạt và nhiều giấy tờ đã bị mục nát theo thời gian. Mỗi hiện vật sau khi được đưa lên khỏi lòng đất đều được làm sạch sơ bộ, chụp ảnh, đánh số, ghi rõ vị trí phát hiện rồi chuyển sang tổ kiểm đếm để bảo quản phục vụ công tác giám định. Lực lượng tìm kiếm ghi chép tại hiện trường. Cập nhật liên tục theo từng vị trí, từng lớp đất và từng di vật.

Mọi thông tin đều được lưu giữ nhằm phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ cũng như nghiên cứu lịch sử sau này.

Theo kế hoạch, công tác khai quật sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Cơ quan chuyên môn sẽ kết hợp kết quả khai quật với lời kể của nhân chứng, tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu và công nghệ giám định ADN để xác định danh tính các liệt sĩ còn lại.

Sáng nay 6/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Sự kiện do UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trang trọng tổ chức, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thực địa tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước khi tiến hành lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.