Radar phát hiện vị trí dị thường, nghi là mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 19/6, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả bước đầu công tác khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7 và ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch và báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 15/6, các đơn vị chuyên môn đã triển khai quét radar xuyên đất tại 3 khu vực trong công viên với sự tham gia của Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Tổng Công ty Cấp nước Bến Thành.

Kết quả khảo sát ban đầu ghi nhận một số vị trí có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định những điểm dị thường này có khả năng liên quan đến các khu mộ liệt sĩ, song cần tiếp tục kiểm tra, xác minh bằng khai quật thực địa.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, các nguồn dữ liệu thu thập được thời gian qua đang có nhiều điểm trùng khớp.

Theo ông, hình ảnh, tọa độ do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, kết hợp lời kể của các nhân chứng lịch sử và báo cáo từ các đơn vị tham gia chiến đấu trước đây đều cho thấy khả năng cao khu vực rãnh mộ tập thể nằm phía sau Nhà truyền thống, dọc tuyến đường đi gần bờ hồ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

"Những nguồn thông tin này có nhiều điểm tương đồng, tạo thêm cơ sở để chúng tôi khoanh vùng các vị trí cần tập trung tìm kiếm", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói.

Quá trình xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã trải qua 5 bước theo kế hoạch. Đến nay đã hoàn thành 4 bước. Bước cuối cùng là tổ chức tìm kiếm, quy tập sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM thông tin, sau giai đoạn khảo sát, nhiệm vụ tiếp theo là xác định chính xác vị trí, tọa độ và phạm vi các khu vực nghi có mộ liệt sĩ để xây dựng phương án khai quật phù hợp.

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM xây dựng các phương án hiệp đồng, chuẩn bị cho quá trình tìm kiếm, quy tập.

Thành phố cũng đã chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, công tác hậu cần và các kịch bản xử lý tình huống có thể phát sinh trong quá trình khai quật.

Các chuyên gia trình bày tại hội nghị.

"Chúng tôi đã rà soát, bổ sung các kinh nghiệm từ những đợt tìm kiếm trước đây, đặc biệt là quy trình khai quật, bảo quản và xử lý hài cốt nhằm bảo đảm việc triển khai được thực hiện chặt chẽ, thận trọng và hiệu quả", ông Cường nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, quan điểm của lãnh đạo thành phố là tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, TP.HCM dự kiến tổ chức lễ động thổ vào sáng 30/6 để triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc tìm kiếm sẽ được thực hiện tại 3 khu vực với tổng diện tích khoảng 2.500m2 và kéo dài trong khoảng 3 tháng.

Các lực lượng tham gia sẽ triển khai theo phương án cuốn chiếu, bóc tách từng lớp bề mặt rồi đào thủ công theo từng lớp đất mỏng, kết hợp sàng lọc nhằm phát hiện hài cốt hoặc di vật liên quan nếu có.

TP.HCM dự kiến tổ chức lễ động thổ vào sáng 30/6 để triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, TP.HCM đã huy động nhiều nguồn tư liệu phục vụ việc xác minh thông tin về khu mộ tập thể được cho là hình thành sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng (trước đây là nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán).

Mới đây, nhóm chuyên gia thuộc Đại học Công nghệ Texas (Mỹ) cũng cam kết hỗ trợ thành phố khai thác các hồ sơ chiến trường, tài liệu chỉ dẫn nơi chôn cất, hồ sơ quân nhân hy sinh và nhiều kỷ vật chiến tranh nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ sau khi quy tập sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM vào cuối tháng 9.