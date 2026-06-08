PTT Phạm Thị Thanh Trà gặp cựu binh, nhân chứng, bàn tìm hài cốt liệt sĩ 1968

Sáng 8/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành và nhiều nhân chứng tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Buổi lễ diễn ra trước khi khai mạc hội thảo khoa học về xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được cho là đang an táng tại khu vực từng là nghĩa trang Đô Thành (còn gọi là nghĩa trang Chí Hòa), nay là Công viên Lê Thị Riêng.
Đoàn do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu.
Các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Các đại biểu dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng.
Tham dự sự kiện có ông Bob Connor - cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, ông đã cung cấp tài liệu, bản đồ, hồi ký và những thông tin liên quan đến các địa điểm chôn cất tập thể trong chiến tranh, góp phần hỗ trợ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi thông tin với ông Bob Connor và kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - người nhiều năm gắn bó với việc thu thập thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Các nhân chứng dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng.
Hội thảo lần này quy tụ các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia, nhân chứng và đại diện nhiều cơ quan chức năng nhằm đối chiếu tư liệu, xác minh các nguồn thông tin liên quan đến vị trí chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968
Theo Ban tổ chức, kết quả hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. (Ảnh: Bộ tư lệnh TP.HCM cung cấp)