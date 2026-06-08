PTT Phạm Thị Thanh Trà gặp cựu binh, nhân chứng, bàn tìm hài cốt liệt sĩ 1968

Buổi lễ diễn ra trước khi khai mạc hội thảo khoa học về xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được cho là đang an táng tại khu vực từng là nghĩa trang Đô Thành (còn gọi là nghĩa trang Chí Hòa), nay là Công viên Lê Thị Riêng.