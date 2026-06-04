Tổ chức hội thảo xác minh hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo UBND TP.HCM, hội thảo dự kiến được tổ chức ngay tại công viên Lê Thị Riêng - nơi thời gian qua được xác định có hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hội thảo nhằm thu thập, tổng hợp, thảo luận và phản biện các nguồn tư liệu từ nhân chứng, cựu chiến binh cùng các tài liệu lịch sử liên quan. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng sẽ kết nối, đối chiếu dữ liệu phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Sài Gòn - Gia Định, Chợ Lớn trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Bộ Tư lệnh TP.HCM khảo sát công viên Lê Thị Riêng cùng các nhân chứng.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung làm rõ vị trí, tọa độ và hiện trạng khu vực chôn cất; dự báo số lượng hài cốt liệt sĩ; xác định phiên hiệu đơn vị chiến đấu, thời điểm hy sinh cũng như danh tính các liệt sĩ nếu có đủ căn cứ.

Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học và pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng triển khai khảo sát thực địa, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu việc tổ chức hội thảo phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tính khách quan, thận trọng. Các tài liệu, hồ sơ và lời kể của nhân chứng phải được cơ quan chuyên môn thẩm định, đối chiếu chặt chẽ trước khi đưa ra thảo luận.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo mật tài liệu trong suốt quá trình tổ chức hội thảo.

Trước đó, ngày 28/5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại nghĩa địa Chí Hòa, khu vực nay thuộc công viên Lê Thị Riêng.

Trong quá trình rà soát tư liệu lịch sử, đơn vị phát hiện nhiều bức ảnh ghi lại hình ảnh các em nhỏ sống quanh nghĩa địa Chợ Quán và nghĩa địa Chí Hòa vào năm 1968. Những nhân vật trong ảnh khi đó khoảng 10-14 tuổi, hiện nay ước tính đã từ 68-72 tuổi.

Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định đây có thể là những nhân chứng quan trọng, góp phần xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt.

Đơn vị kêu gọi người dân, đặc biệt là những người từng sinh sống tại khu vực nghĩa địa Chợ Quán, nghĩa địa Chí Hòa trước đây, các nhà nghiên cứu lịch sử, cựu học sinh và những người nhận ra các nhân vật trong ảnh cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Công viên Lê Thị Riêng.

Đến ngày 1/6, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, những ngày qua đoàn làm việc đã tích cực làm việc với các chuyên gia lịch sử, gặp gỡ những nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến các sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa địa Chí Hoà.

Từ các nguồn tư liệu mới thu thập được, kết hợp khảo sát thực địa, phân tích mô phỏng địa hình và thông tin từ nhân chứng, Bộ Tư lệnh TP.HCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.