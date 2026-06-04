Bộ GD&ĐT giao quyền Giám đốc Đại học Huế cho GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

(VTC News) -

Ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhân sự Giám đốc Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy.

Theo quyết định, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tháng 6/2025, tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Uỷ viên Hội đồng Y khoa Quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia trao quyết định bổ nhiệm Uỷ viên Hội đồng Y khoa Quốc gia, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.