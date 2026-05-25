GS.TS Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 22/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định bổ nhiệm GS.TS Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; nhằm kiện toàn nhân sự trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

GS.TS Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh, là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm giảng viên tại Trường Cơ khí từ năm 1997.

Tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội GS.TS Lê Anh Tuấn.

Giai đoạn 2002-2005, ông hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz. Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư năm 2017.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Trưởng Bộ môn, Giám đốc phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực. Từ năm 2016 đến 2025, ông tham gia công tác quản trị đại học với các vai trò Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Đại học. Hiện ông là Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội được biết đến là nhà khoa học có chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí - động lực, ô tô và phương tiện tự hành, năng lượng tái tạo và nhiên liệu thay thế. Ông đã chủ biên, đồng tác giả 7 đầu sách, sở hữu 2 bằng sở hữu trí tuệ và công bố hơn 150 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín. Theo thông tin từ nhà trường, chỉ số H-Index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus.

Ngoài công tác chuyên môn, GS.TS Lê Anh Tuấn hiện còn là thành viên Tổ giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực và thành viên mạng lưới xe điện toàn cầu GEAN.

Nhà trường kỳ vọng việc bổ nhiệm GS.TS Lê Anh Tuấn sẽ góp phần thúc đẩy Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về khoa học - công nghệ trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế.