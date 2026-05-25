Nga oanh toạc Kiev bằng loạt tên lửa đạn đạo siêu thanh mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tên lửa rơi gần Bila Tserkva - một thị trấn cách thủ đô Kiev 80km về phía nam.

Tổng cộng, Nga phóng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, trong đó có 604 chiếc bị lực lượng phòng không đối phương bắn hạ. Ngoại trưởng Sybiha mô tả đây là "một trong những cuộc tấn công lớn nhất" vào thủ đô.

Một tòa nhà ở Ukraine bị phá hủy sau cuộc tập kích tên lửa của Nga hôm 28/11. (Ảnh: Getty)

Theo Cơ quan cứu hộ khẩn cấp của Ukraine, có ít nhất 87 người bị thương trong các vụ tấn công ở Kiev. “Thật không may, không phải tất cả tên lửa đạn đạo đều bị bắn hạ. Kiev chịu nhiều thiệt hại nhất và Kiev là mục tiêu chính của cuộc tấn công này của Nga”, ông Zelensky nói.

Trong lúc trú ẩn khỏi sự trả đũa của Nga tại ga tàu điện ngầm ở Kiev vào sáng sớm ngày 24/5, Nataliia Zvarych đã kể lại một đêm "kinh hoàng".

“Chúng tôi đi ngay dưới những tiếng nổ, chúng tôi thấy mọi thứ bay tứ tung trên không. Thật kinh hoàng, đáng sợ, chúng tôi ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, nghe tiếng nổ trên đó”, Zvarych nói với hãng tin Reuters và lên án cuộc tấn công của Nga là “kinh khủng”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông tin thêm tên lửa được phóng đi mang theo đầu đạn giả. “Việc Moskva được cho đang sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik - hệ thống được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân là chiến thuật hù dọa và hành động liều lĩnh đẩy thế cân bằng hạt nhân”, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố trong bài đăng trên X.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án cuộc tấn công đêm qua của Nga và cho rằng việc sử dụng tên lửa Oreshnik đánh dấu "sự leo thang" trong "chiến dịch quân sự đặc của Nga".

Mỹ phân loại tên lửa Oreshnik có khả năng mang nhiều đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân là tên lửa tầm trung. Tốc độ và quỹ đạo của nó khiến nhiều hệ thống phòng không hiện có của Ukraine gần như không thể đánh chặn được. Đây mới chỉ là lần thứ 3 Nga sử dụng loại tên lửa này.

Cuộc tấn công vào thủ đô Kiev đêm qua diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh trả đũa vụ tấn công tại khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Ông Putin cáo buộc Ukraine thực hiện hành động "khủng bố" khi sử dụng máy bay không người lái tấn công ký túc xá đại học ở Starobilsk.