Ukraine tuyên bố bắn trúng trạm bơm dầu ở vùng Vladimir của Nga

Hôm 24/5, Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông tin nước này thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Nga, bao gồm vụ máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào trạm điều phối bơm dầu ở vùng Vladimir. Cơ sở này là mắt xích quan trọng trong việc bơm sản phẩm dầu mỏ về phía tây nam đến Moskva và khu vực xung quanh.

"Nó cung cấp nhiên liệu cho kho dầu lớn xung quanh Moskva và cho sân bay Sheremetyevo, Domodedovo cùng Vnukovo", SBU cho biết. Cơ quan này cũng tiết lộ một đám cháy trên diện tích 800 m² được ghi nhận sau vụ tấn công.

UAV Ukraine từng tấn công nhà máy lọc dầu khác ở miền Nam nước Nga. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc tỉnh Vladimir Alexander Avdeyev xác nhận trong bài đăng trên mạng xã hội rằng đám cháy xảy ra gần thị trấn Kameshkovo đã được dập tắt. Tuy nhiên, bài đăng chỉ đề cập đến việc đám cháy xảy ra tại địa điểm cơ sở hạ tầng và không cho thấy có liên quan đến ngành công nghiệp dầu khí.

Trong những tuần gần đây, Ukraine ngày càng triển khai nhiều máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là những cơ sở liên quan đến lọc dầu, hậu cần và sản xuất quốc phòng.

Hôm 17/5, hệ thống phòng không của Bộ Quốc phòng Nga thông báo đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Moskva và khu vực xung quanh. Theo báo cáo sơ bộ, có 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Thủ đô Moskva của Nga và khu vực lân cận.

Tại Moskva, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không bắn hạ hơn 120 máy bay không người lái (UAV) hướng về Moskva trong 24 giờ qua và có 12 người báo cáo bị thương do cuộc tấn công của Ukraine.

Khu vực xung quanh Moskva ghi nhận 2 người đàn ông thiệt mạng tại làng Pogorelki gần thành phố Mytishchi, do mảnh vỡ UAV rơi trúng ngôi nhà đang xây dựng. Mảnh vỡ từ máy bay không người lái cũng gây hư hại cho ngôi nhà khác, không có thương vong.

Thị trấn Istra cũng ghi nhận 4 người bị thương. Mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống gây cháy một ngôi nhà riêng ở quận Naro-Fominsk, không có thương vong.

Để đáp trả cuộc tấn công, Nga cũng tiến hành nhiều đợt tập kích quy mô lớn vào loạt khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Đêm 23/5, rạng sáng 24/5, Kiev cáo buộc Nga phóng gần 700 tên lửa và UAV vào lãnh thổ nước này gây tổn thất nặng nề cho các khu vực.