Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine

Reuters đưa tin ngày 14/5, Nga đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa chung cư bị hư hại và sập một phần sau các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, tại Kiev, Ukraine, ngày 14/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Đây là đợt tập kích phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn ngắn ngày do Mỹ làm trung gian kết thúc. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Moskva phóng hàng trăm UAV trong một đợt tập kích ban ngày khiến 6 người thiệt mạng.

Giới chức khu vực Kiev cho biết cuộc không kích trong đêm khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang đào bới trong đống đổ nát của một tòa chung cư bị sập để tìm kiếm người sống sót. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết đã có 11 người được giải cứu.

Một vụ nổ bùng lên tại Kiev trong cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. (Ảnh: Reuters)

Ngoài Kiev, đợt không kích trong đêm cũng nhằm vào hạ tầng đường sắt và các cảng tại vùng Odesa ở miền nam Ukraine, theo Phó Thủ tướng Oleksiy Kuleba.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 675 UAV và 56 tên lửa trong đợt tấn công, phần lớn bị hệ thống phòng không đánh chặn. Tuy nhiên, giới chức vẫn ghi nhận 38 vụ tấn công trúng mục tiêu tại 24 địa điểm.

Xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang năm thứ 5, trong khi các nỗ lực hòa bình do Mỹ hậu thuẫn vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể.