UAV Ukraine tập kích trung tâm điều phối bay, 13 sân bay miền nam Nga tê liệt

Ít nhất 13 sân bay tại miền nam Nga phải tạm dừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trung tâm điều phối không lưu ở thành phố Rostov-on-Don, khiến hơn 80 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, khoảng 14.000 hành khách mắc kẹt.

Bộ Giao thông Nga ngày 8/5 cho biết một UAV của Ukraine đánh trúng tòa nhà hành chính thuộc chi nhánh Điều hướng Hàng không miền Nam Nga tại Rostov-on-Don, đơn vị phụ trách điều phối hoạt động không lưu ở khu vực phía nam nước này. Giới chức Nga khẳng định không có thương vong, song hệ thống điều hành bay buộc phải điều chỉnh khẩn cấp sau vụ việc.

Sự cố khiến hoạt động tại 13 sân bay ở miền nam Nga bị đình trệ, gồm Sochi, Volgograd, Krasnodar, Grozny, Astrakhan, Vladikavkaz, Gelendzhik, Makhachkala, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Stavropol và Elista.

Theo Hiệp hội các công ty lữ hành Nga (ATOR), tính đến sáng 8/5 (giờ Moskva), hơn 80 chuyến bay tại khu vực này đã bị hoãn hoặc hủy. Riêng sân bay Sochi ghi nhận hơn 55 chuyến bay bị chậm và 11 chuyến bị hủy, trong khi sân bay Mineralnye Vody hủy thêm 13 chuyến khác.

Ước tính khoảng 14.000 hành khách đang mắc kẹt tại các nhà ga chờ cập nhật lịch trình mới.

Các hãng hàng không lớn của Nga như Aeroflot, Rossiya Airlines và Pobeda Airlines đã phải điều chỉnh lịch bay, hủy chuyến hoặc chuyển hướng máy bay tới các sân bay dự phòng.

Bộ Giao thông Nga cho biết đang phối hợp với Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang và các hãng bay để sớm khôi phục hoạt động, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ hành khách bằng tàu hỏa và xe buýt.

Cùng ngày, Nga cáo buộc Ukraine mở rộng các đợt tập kích bằng UAV nhằm vào nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ nước này.

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Yaroslavnefteorgsintez ở vùng Yaroslavl, trong khi một cơ sở công nghiệp khác tại Rostov-on-Don cũng bốc cháy sau các cuộc tấn công.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ nhiều UAV bay về phía thủ đô.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 8-10/5 do Moskva đơn phương công bố nhân dịp Ngày Chiến thắng, sự kiện kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga vẫn tiếp tục các đợt tấn công nhằm vào Ukraine bất chấp tuyên bố ngừng bắn, với hơn 140 cuộc tấn công và hơn 850 đợt UAV chỉ tính đến sáng 8/5.

Hiện trường một cuộc không kích của Nga ở thành phố tiền tuyến Kramatorsk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 5/5/2026.

“Cũng như trong 24 giờ qua, Ukraine hôm nay sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng. Chúng tôi sẽ bảo vệ các vị trí của mình và tính mạng người dân”, Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Trong khi đó, Điện Kremlin cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moskva có thể kéo theo phản ứng quân sự quy mô lớn.