Dự báo thời tiết 4/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/6/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 4/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 80mm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Chiều 4/6, các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 4/6 đến sáng 5/6, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ đêm 4/6, miền Bắc xuất hiện mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước khi Bắc Bộ đón mưa lớn xảy ra từ đêm 4/6 thì trong ngày, trung du và đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Cùng ngày, Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C. TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 6-7/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 8/6, nắng nóng ở khu vực này dịu dần. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/6/2026

TP Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong đó, vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, phía Nam 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.