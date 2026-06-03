Cô gái 19 tuổi mắc căn bệnh 'tự tấn công mình' hiếm gặp

(VTC News) -

Bệnh nhân V.Đ.C.T (19 tuổi) nhập viện trong tình trạng ngủ li bì, mê mệt nhiều ngày, rối loạn ý thức nặng.

Theo gia đình bệnh nhân, từ đầu năm 2026, C.T. có những dấu hiệu bất thường về tinh thần, cô dễ bị kích động, thỉnh thoảng lại la hét vô cớ, tự làm đau bản thân. Người nhà đưa C.T. đến một cơ sở y tế thăm khám thì được chẩn đoán rối loạn tâm thần dạng phân liệt và chỉ định điều trị bằng các loại thuốc an thần.

Bệnh nhân mắc viêm não tự miễn. (Ảnh: BVCC)

Tại khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Trãi, các bác sĩ nghi ngờ đây không phải là một bệnh lý tâm thần thông thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh viêm não tự miễn. Đây là một căn bệnh hiếm gặp, xảy ra khi cơ thể sản sinh ra kháng thể tấn công chính các tế bào não của mình, gây ra những triệu chứng tâm thần giả tạo trước khi tàn phá hệ thần kinh.

Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, sốt cao liên tục, lơ mơ, co giật toàn thân nhiều cơn và xuất hiện các cử động bất thường vùng mặt, suy hô hấp nặng, tụt huyết áp, rơi vào sốc nhiễm khuẩn.

BS CKII Lâm Kim Bảo, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết: "Trước tình trạng cấp bách của người bệnh, ekip điều trị đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, thay huyết tương nhiều lần nhằm loại bỏ các kháng thể tự miễn gây bệnh, đồng thời sử dụng corticoid liều cao và các thuốc chống động kinh để kiểm soát các cơn co giật".

Khó khăn tiếp tục xuất hiện khi bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn bệnh viện do các loại vi khuẩn đa kháng thuốc. Dựa trên kết quả kháng sinh đồ, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa bằng những loại kháng sinh thế hệ mới nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Sau hơn hai tháng kiên trì điều trị, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày 23/3, bệnh nhân hết co giật, tri giác cải thiện rõ rệt và cai được máy thở. Một tuần sau đó, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp bình thường và tháo bỏ ống thở.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi người thân, đặc biệt là thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, đột ngột xuất hiện các biểu hiện bất thường về tâm thần như thay đổi hành vi, kích động, nói nhảm, la hét vô cớ, rối loạn cảm xúc, ngủ li bì hoặc co giật. Đây có thể không đơn thuần là dấu hiệu của bệnh lý tâm thần mà còn là biểu hiện sớm của viêm não tự miễn - căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm, dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm.

Viêm não tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch sản sinh các kháng thể tấn công trực tiếp vào tế bào thần kinh, gây tổn thương não bộ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nhanh, dẫn đến suy hô hấp, rối loạn thần kinh nặng nề, để lại di chứng lâu dài, thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường về ý thức hoặc hành vi, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được thăm khám và chẩn đoán sớm.

Bác sĩ cũng lưu ý việc điều trị viêm não tự miễn thường kéo dài và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa người bệnh, gia đình và nhân viên y tế. Sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng chỉ định và tái khám định kỳ để theo dõi nguy cơ tái phát. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng hướng và theo dõi lâu dài là những yếu tố quyết định giúp người bệnh phục hồi chức năng thần kinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.