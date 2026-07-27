Link xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia 20h30 ngày 27/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Indonesia vs Campuchia diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Pakansari (Indonesia), thuộc khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Campuchia trên kênh nào?

Trận Indonesia vs Campuchia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia hôm nay

Link xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Indonesia vs Campuchia (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=71pgYUWg9fw.

Thông tin trận Indonesia vs Campuchia

Indonesia và Campuchia bước vào lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 với áp lực và mục tiêu không giống nhau. Sau khi trắng tay ở ngày ra quân vì thất bại 1-2 trước Singapore, Campuchia cần ít nhất một kết quả tích cực để duy trì cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia hướng đến 3 điểm trọn vẹn nhằm tạo đà thuận lợi trước các cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam và Singapore.

Đội bóng của HLV John Herdman đang duy trì phong độ ấn tượng khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi được 9 bàn và mới để thủng lưới 2 lần. Với dàn cầu thủ chất lượng như Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marc Klok, Marselino Ferdinan và Ragnar Oratmangoen, Indonesia được đánh giá vượt trội về cả chất lượng đội hình lẫn khả năng kiểm soát thế trận.

Ở chiều ngược lại, Campuchia tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng nhập tịch. Dù đội hình đã được nâng cấp đáng kể về chuyên môn, đại diện xứ Chùa Tháp vẫn chưa tạo được sự gắn kết cần thiết trong lối chơi.

Thất bại trước Singapore ở trận mở màn đã phơi bày nhiều hạn chế của Campuchia, đặc biệt là sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự và khả năng tổ chức đội hình. Trước một Indonesia chơi tốc độ, gây áp lực mạnh và chuyển trạng thái rất hiệu quả, những điểm yếu này hoàn toàn có thể tiếp tục trở thành mục tiêu khai thác của đối thủ.

Về tương quan lực lượng, Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn Campuchia ở hầu hết các khía cạnh, từ chất lượng đội hình, chiều sâu nhân sự cho đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội bóng xứ vạn đảo được kỳ vọng sẽ làm chủ thế trận.

Thống kê đối đầu cũng cho thấy ưu thế rõ rệt của Indonesia. Trong 5 lần gặp Campuchia gần nhất, họ đều giành chiến thắng với các tỷ số 1-0, 2-0, 3-1, 4-2 và 2-1, qua đó duy trì thành tích toàn thắng trước đối thủ trong những năm gần đây.