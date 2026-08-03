Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Cả nước giảm 41.511 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. (Ảnh: Nhật Bắc)

Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

“Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078. Như vậy đã giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng cao quy mô quản lý.

Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán. Đồng thời, vẫn đảm bảo giữ được ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý.

Cùng với việc sắp xếp, bà Nguyễn Thị Hà thông tin, các địa phương cũng đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với việc bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Việc bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay khi được thành lập và không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.

“Có thể khẳng định, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ của Bộ Chính trị theo Kết luận số 34; góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng dân cư”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Một kết quả khác cũng được Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhắc đến sau đợt sắp xếp là cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị của cơ sở trong giai đoạn mới.