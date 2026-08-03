Cao Bằng tiếp tục xảy ra động đất

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), trận động đất xảy ra lúc 15h19 ngày 3/8, tọa độ 22.929° vĩ Bắc – 105.683° kinh Đông (khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), ở độ sâu chấn tiêu khoảng 16.8km với độ lớn 3.2 độ richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cũng theo Viện Các Khoa học Trái đất, cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này là cấp 0 tại tâm chấn.

Trung tâm xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Trên mạng xã hội, người dân tại xã Bảo Lạc và các khu vực lân cận cho biết, họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn kèm rung lắc.

Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng liên tiếp ghi nhận các trận động đất. Ngày 1/8, xã Hưng Đạo ghi nhận động đất với độ lớn 3.6 độ richter. Trước đó, ngày 30/7, tại xã Bảo Lạc cũng xảy ra động đất mạnh 3.2 độ richter.