Vợ xin 'về nhà chờ chết', chồng ôm đi khắp bệnh viện cầu cứu, 8 triệu/ngày vượt quá khả năng

(VTC News) -

Sáu năm sau ngày cưới, căn nhà nhỏ của anh Vũ Xuân Tú (34 tuổi, thôn Thiện An, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) vẫn vắng tiếng trẻ thơ - điều mà hai vợ chồng từng mong mỏi hơn bất cứ điều gì. Thay vào đó là chuỗi ngày dài gắn với bệnh viện, những ca phẫu thuật nối tiếp và khoản nợ ngày một chồng chất.

Nỗi đau lớn nhất với anh không chỉ là hành trình tìm con đầy gian nan, mà còn là hình ảnh người vợ ngày một gầy yếu sau nhiều lần phẫu thuật. Có những lúc, chị nắm chặt tay chồng, bật khóc trong tuyệt vọng: “Cho em về nhà, em không chữa nữa”. Câu nói ấy trở thành nỗi ám ảnh mà anh Tú không thể nào quên.

Năm 2020, sau khi kết hôn, họ từng háo hức chờ đón đứa con đầu lòng, nhưng niềm vui ngắn ngủi khi thai nhi không may bị lưu. Cú sốc ấy đẩy hai vợ chồng vào hành trình dài tìm con, rong ruổi khắp nơi, từ các bệnh viện chuyên khoa đến những thang thuốc nam, với hy vọng một ngày được gọi hai tiếng “cha mẹ”.

Đầu năm 2024, niềm vui một lần nữa trở lại khi chị Nguyễn Thị Thu Hoài mang thai. Nhưng số phận tiếp tục thử thách họ. Thai mới được khoảng hai tháng thì tiếp tục lưu.

Sau lần kiểm tra tiếp theo, bác sĩ phát hiện một khối bất thường dạng nang chứa dịch ở vùng sau phúc mạc. Thời điểm đó, khối u chưa gây triệu chứng rõ rệt, nên gia đình vẫn nuôi hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không ai ngờ, đó lại là khởi đầu của hành trình đầy khốc liệt phía trước.

Gần một năm sau, khối u bất ngờ vỡ. Chị Hoài đau đớn dữ dội, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện địa phương, trước khi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình gần như chỉ còn xoay quanh những hành lang bệnh viện.

Anh Tú ôm vợ đi khắp nơi cầu cứu. (Ảnh: Như Loan)

Hơn nửa năm điều trị, chị liên tục trải qua nhiều thủ thuật và ba lần nút mạch để cầm máu nhưng bệnh không cải thiện như mong đợi. Khi tình trạng ngày càng phức tạp, gia đình quyết định chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, dù biết mỗi ngày điều trị sẽ kéo theo những khoản chi phí mới.

“Mỗi lần bác sĩ gọi ký giấy mổ là tim em như ngừng đập. Không biết vợ có qua được không, cũng không biết còn đủ tiền để tiếp tục chữa nữa hay không”, anh Tú kể.

Những cuộc phẫu thuật liên tiếp khiến người phụ nữ vốn khỏe mạnh ngày nào chỉ còn da bọc xương. Những cơn đau kéo dài triền miên, những đêm mất ngủ, những lần kiệt sức khiến chị nhiều lần suy sụp tinh thần. Có lúc, chị nhìn chồng rồi nói trong nước mắt rằng không muốn điều trị nữa. “Vợ em bảo đau, mệt quá, xin về nhà chờ chết. Nghe mà em không biết phải làm sao”, anh nghẹn giọng.

Không muốn người bạn đời buông xuôi, anh đành giấu đi những lo lắng của chính mình. “Nhiều lần em phải nói dối rằng bác sĩ bảo bệnh đang tiến triển tốt hơn, sắp khỏe rồi. Em chỉ mong vợ có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu”, anh Tú nói.

Để có thể túc trực chăm sóc vợ, anh buộc phải nghỉ công việc lái xe dịch vụ, nguồn thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng cũng vì thế mất hẳn. Trong khi đó, tiền viện phí vẫn tăng lên từng ngày.

Theo anh Tú, chỉ riêng chi phí điều trị, phẫu thuật, đi lại và sinh hoạt đã lên tới khoảng 400 triệu đồng. Phần lớn số tiền là vay mượn từ người thân, bạn bè.

Dù bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 80% chi phí trong danh mục, gia đình vẫn phải tự chi trả nhiều khoản thuốc, vật tư y tế và các chi phí ngoài bảo hiểm.

Có những ngày, để tiết kiệm vài chục nghìn đồng, anh tìm đến những suất cơm từ thiện trong bệnh viện. “Một đồng cũng phải tính. Chỉ cần bớt được bữa cơm là có thêm tiền mua thuốc cho vợ”, anh nói.

Hai vợ chồng đến nay vẫn chưa có nhà riêng, sống cùng gia đình. Điều kiện kinh tế của cả hai bên nội ngoại đều không khá giả nên chỉ có thể hỗ trợ phần nào. Khi những khoản vay cũ chưa trả xong thì viện phí mới lại tiếp tục phát sinh.

Theo bác sĩ Tống Thị Khánh Hòa, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân Hoài nhập viện trong tình trạng rất nặng với suy hô hấp, phải thở oxy 5 lít mỗi phút, sốt cao 39 độ C, cơ thể suy kiệt và ăn uống rất kém.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp, tắc mạch phổi hai bên, tràn dịch dưỡng chấp màng phổi và màng bụng, theo dõi bệnh LAM phổi, u sau phúc mạc PEComa, nhiễm trùng dịch ổ bụng, nhiễm trùng dịch màng phổi và suy dinh dưỡng nặng.

Đây là bệnh cảnh rất hiếm gặp, diễn biến phức tạp nên ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng và hội chẩn đa chuyên khoa. Sau khi điều trị nội khoa, Hội đồng chuyên môn quyết định phẫu thuật lồng ngực nhằm kiểm soát tình trạng bệnh.

Nhân viên y tế xử trí vết thương cho Hoài. (Ảnh: Như Loan)

Đến nay, sau 26 ngày điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người bệnh trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, thủ thuật và các biện pháp hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn rất dè dặt.

Theo bác sĩ Hòa, lượng dịch màng phổi dẫn lưu hằng ngày vẫn còn nhiều, tình trạng suy kiệt chưa được cải thiện đáng kể và người bệnh cần tiếp tục điều trị lâu dài.

Đáng lo hơn, chi phí tiền giường, thuốc và các thủ thuật hiện vào khoảng 7-8 triệu đồng mỗi ngày. Thời gian điều trị chưa thể xác định nên số tiền gia đình phải chuẩn bị sẽ còn tiếp tục tăng lên, chưa kể chi phí sinh hoạt và chăm sóc của người nhà.

Với anh Tú, những con số ấy giờ đã vượt quá khả năng của gia đình. Thế nhưng, giữa chuỗi ngày tưởng như không còn lối thoát, người đàn ông ấy vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

“Bệnh đến quá bất ngờ, nhưng chỉ cần còn hy vọng, em vẫn sẽ nắm tay vợ đi tiếp. Em chỉ mong có phép màu để vợ khỏe lại, để sau này chúng em còn cơ hội có một mái ấm đúng nghĩa”, anh nói rồi lặng lẽ quay trở lại phòng bệnh, nơi người vợ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến giành giật sự sống từng ngày.