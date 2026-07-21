Tỉnh lại khi cả nhà đang lo hậu sự, chàng trai 21 tuổi chật vật sau 3 cuộc đại phẫu

(VTC News) -

Hoàng Anh thoát cửa tử sau tai nạn đa chấn thương nhưng hành trình phục hồi còn kéo dài. (Video: Như Loan)

Tháng 2/2026, Vũ Hoàng Anh (sinh năm 2005, thôn Thanh Khê, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) đến Hà Nội tìm việc làm với hy vọng có thêm thu nhập phụ giúp gia đình dịp Tết. Chuyến đi ngắn ngủi ấy lại trở thành bước ngoặt khiến cuộc đời chàng trai 21 tuổi rẽ sang hướng khác.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến Hoàng Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Các bác sĩ tiên lượng cơ hội sống của em chỉ khoảng 5%.

Hoàng Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu.

Tin dữ từ bệnh viện khiến chị Đoàn Thị Hạt - mẹ Hoàng Anh chết lặng. Người phụ nữ quanh năm gắn với ruộng đồng ngất xỉu ngay khi nghe bác sĩ thông báo tiên lượng của con.

Ở quê nhà, họ hàng và hàng xóm chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Gia đình âm thầm dọn dẹp nhà cửa, tính chuyện lo hậu sự nếu Hoàng Anh không thể qua khỏi.

"Xin bác sĩ cho con tôi ở lại thêm một đêm. Nếu cháu tỉnh lại thì còn hy vọng, còn nếu không thì gia đình sẽ đưa cháu về", chị Hạt nghẹn ngào nhớ lại.

Đêm ấy, cả gia đình gần như thức trắng. Sáng hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hoàng Anh tỉnh lại. Các bác sĩ lập tức hội chẩn khẩn cấp để tiếp tục kế hoạch điều trị. Tuy giành lại được sự sống, chặng đường phía trước vẫn vô cùng khắc nghiệt.

Chị Hạt túc trực bên giường bệnh con trai. (Ảnh: Như Loan)

Hoàng Anh liên tiếp trải qua ba cuộc đại phẫu. Đầu tiên là mổ sọ não, phần mô sọ được lấy ra và bảo quản tại Bệnh viện Việt Đức để giảm áp lực nội sọ. Sau này khi sức khoẻ ổn định sẽ được ghép trở lại. Tiếp đó là ca phẫu thuật cột sống cổ nhằm cố định tổn thương nặng. Cuộc mổ thứ ba xử lý hàng loạt chấn thương xương và hàm mặt.

Sau mỗi cuộc phẫu thuật là thêm những ngày giành giật sự sống trong phòng hồi sức. Trong khi con trai nằm giữa ranh giới sinh tử, nỗi lo khác cũng bủa vây gia đình.

Thời điểm gặp nạn, Hoàng Anh không có bảo hiểm y tế. Toàn bộ chi phí điều trị đều phải tự chi trả. Những khoản viện phí tăng lên từng ngày nhanh chóng vượt quá khả năng của gia đình làm nông vốn đã khó khăn.

Anh Vũ Đức Ngư - bố Hoàng Anh, từng là lao động chính trong nhà. Nhưng nhiều năm trước, anh cũng gặp tai nạn giao thông, để lại di chứng điếc và hạn chế khả năng lao động. Mọi gánh nặng dồn lên vai chị Hạt.

Ngày ngày, người mẹ lam lũ chạy vạy khắp nơi vay tiền để đóng viện phí, rồi lại tất tả vào bệnh viện chăm con. Đến nay, tổng số tiền gia đình vay mượn để cứu Hoàng Anh đã vượt 400 triệu đồng. Khoản nợ ấy vượt xa khả năng của một gia đình chỉ sống nhờ vài sào ruộng.

Mỗi lần bác sĩ cho xuất viện về nghỉ giữa các đợt phục hồi, Hoàng Anh không thể trở về căn nhà của mình. Ngôi nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, dột nát và có nguy cơ đổ sập. Bố mẹ đành đưa con sang ở nhờ nhà ông bà ngoại.

Bác sĩ Trâm kiểm tra sức khoẻ Hoàng Anh sau thời gian tập phục hồi. (Ảnh: Như Loan)

Ông ngoại Hoàng Anh là thương binh hạng 61%, tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn nhường chỗ ở cho cháu điều trị. Trong căn nhà nhỏ ấy, mọi sinh hoạt của Hoàng Anh đều phụ thuộc vào người thân.

Từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng bước tập đi đều cần có người dìu đỡ. Năm tháng trước, Hoàng Anh là chàng trai khỏe mạnh, mang theo ước mơ lên thành phố tìm việc để san sẻ gánh nặng với cha mẹ. Giờ đây, điều em mong mỏi nhất chỉ là có thể tự đứng dậy, tự bước vài bước và không còn trở thành gánh nặng cho gia đình. Đối với người mẹ, phép màu không còn là việc con trai có thể trở lại như trước. Người mẹ chỉ mong một ngày nào đó Hoàng Anh có thể tự cầm bát cơm, tự đi lại trong nhà và gọi một tiếng "mẹ" thật rõ.

Để hy vọng ấy thành hiện thực, gia đình vẫn phải tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật và gánh nợ chồng chất. Hơn 400 triệu đồng vay chỉ đủ giữ Hoàng Anh ở lại với sự sống, còn hành trình phục hồi phía trước vẫn cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và nguồn kinh phí mà gia đình nghèo gần như đã cạn kiệt.

Sau nhiều tháng điều trị cấp cứu, hiện Hoàng Anh được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai).

Theo bác sĩ Trịnh Bảo Trâm, Hoàng Anh bị tai nạn cách đây 5 tháng, thời điểm vào viện, bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, tổn thương cột sống cổ và gãy xương hàm mặt. Không chỉ vậy, Hoàng Anh còn bị nhiễm trùng nặng ở phổi và đường tiết niệu, phải sử dụng nhiều loại kháng sinh. "Ban đầu tình trạng rất nặng nề. Bệnh nhân gần như không vận động được, nhận thức suy giảm nghiêm trọng", bác sĩ Trâm cho biết.

Sau nhiều tháng tập luyện, Hoàng Anh mới có thể chuyển từ tư thế nằm sang ngồi, giữ được thăng bằng khi ngồi trong thời gian ngắn. (Ảnh: Như Loan)

Những đánh giá đầu tiên khiến đội ngũ điều trị không khỏi lo lắng. Khả năng nhận thức của Hoàng Anh khi ấy chỉ tương đương đứa trẻ nhỏ. Hoàng Anh không phân biệt được con vật với rau củ quả, không hiểu những chỉ dẫn đơn giản. Mọi sinh hoạt như ăn uống, tắm rửa, thay quần áo hay vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ.

Tay chân gần như liệt hoàn toàn. Ngay cả việc tự ngồi dậy cũng là điều không thể. Sau nhiều tháng tập luyện, Hoàng Anh mới có thể chuyển từ tư thế nằm sang ngồi, giữ được thăng bằng khi ngồi trong thời gian ngắn. Việc đứng vẫn cần người hỗ trợ.

"Tiên lượng phục hồi cả vận động lẫn nhận thức còn cần rất nhiều thời gian. Khả năng trở lại bình thường là rất thấp. Sau này bệnh nhân nhiều khả năng vẫn cần người thân hỗ trợ trong sinh hoạt", bác sĩ Trâm nói.

Trong quá trình điều trị, Hoàng Anh còn liên tục tiểu ra máu. Kết quả siêu âm phát hiện em mắc sỏi bàng quang và cần được can thiệp tán sỏi trong thời gian tới. Điều đó đồng nghĩa gia đình sẽ phải tiếp tục gánh thêm chi phí điều trị.