Vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan: Nghi phạm chính từng thụ án 7 năm tù

(VTC News) -

Tờ Bangkok Post dẫn lời nguồn tin thân cận vừa cập nhật diễn biến mới nhất liên quan vụ án gây chấn động Thái Lan trong những ngày qua khiến 5 người thiệt mạng gồm 2 anh em người Nga và một gia đình 3 người Thái Lan.

Trong 4 nghi phạm bị bắt do liên đến vụ án được cảnh sát điều tra theo hướng giết người hàng loạt, có Thana “Pong” Kerdthong (43 tuổi) từng chấp hành án tù 7 năm 7 tháng 25 ngày, vì tội mưu sát cùng tội liên quan đến súng và ma túy, được trả tự do ngày 5/6.

Thủ tướng Thái Lan cùng cảnh sát đến hiện trường vụ án. (Ảnh: Royal Thai Police)

Ở vụ án lần này, Thana bị cáo buộc sát hại 2 chị em người Nga Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimova (17 tuổi) cùng gia đình Thái Lan gồm bố mẹ và con gái. Nghi phạm này còn bị cáo buộc cưỡng hiếp cô con gái 18 tuổi của gia đình.

Trong khi đó, nghi phạm Chatchanan Paen-iam (23 tuổi), biệt danh “Fluke” vừa khai với cảnh sát rằng băng nhóm có thể còn gây ra những vụ án mạng khác. Hiện tại, Chatchanan được đưa vào diện bảo vệ nhân chứng và đang bị tạm giữ riêng tại đồn cảnh sát Najomtien, huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri.

Chatchanan bị Trưởng bộ phận điều tra cảnh sát tỉnh Chon Buri, thẩm vấn hơn 3 giờ. Cảnh sát sẽ tiếp tục thẩm vấn hắn về các vụ giết người, nghi phạm khác và hoạt động cho vay nặng lãi, thu hồi nợ có thể dẫn đến vụ sát hại gia đình người Thái.

Hai nghi phạm khác là Atsadang Chuwong (25 tuổi) và Thongchai “Thong” Srinil (39 tuổi). Các nghi phạm cũng đối mặt với cáo buộc bao gồm giết người có chủ đích, giấu xác, hiếp dâm, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí và chất nổ.

Nguồn tin ban đầu đề cập hai chị em Nga là khách du lịch. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật, hai nạn nhân này chuyển đến Thái Lan sinh sống cùng mẹ từ vài năm trước ở khu vực Huai Yai, phía đông nam Pattaya. Rạng sáng 26/7, họ rời nhà trên một chiếc xe máy thuê hiệu Honda ADV 150. Không lâu sau, Diana nhắn tin cho mẹ nói rằng có vẻ như đang bị ai đó theo dõi, trước khi cả hai mất liên lạc.

Truyền thông địa phương cho biết camera an ninh ghi lại cảnh hai chị em trò chuyện với một người đi xe máy khác không xa nhà trước khi mất liên lạc. Sau đó, lực lượng chức năng mở chiến dịch tìm kiếm. Ba ngày sau, chiếc xe máy của các nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị tháo rời và chôn trong một khu rừng gần nghĩa trang bỏ hoang.