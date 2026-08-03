XSPY 3/8 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 3/8/2026

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 3/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 3/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên đã tổ chức quay số mở thưởng kỳ 27/7/2026. Kết quả các hạng giải được công bố như sau:
Kỳ quay số mở thưởng ngày 20/7/2026 của xổ số Phú Yên có giải đặc biệt là 666290. Kết quả chi tiết các hạng giải khác như sau:
Kỳ quay số mở thưởng ngày 13/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên có giải đặc biệt là 297580. Kết quả các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số ngày 6/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng như sau:
Kỳ quay số mở thưởng ngày 29/6/2026 của xổ số Phú Yên có giải đặc biệt là 325404. Kết quả các hạng giải khác như sau:
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).
- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.
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