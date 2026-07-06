Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/7/2026 - XSPY 6/7

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 6/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 6/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/7/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 6/7/2026

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- XSPY 29/6/2026

Kết quả xổ số ngày 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng như sau:

XSPY 29/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 29/6/2026.

- XSPY 22/6/2026

Kết quả xổ số ngày 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 957368 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 22/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 22/6/2026.

- XSPY 15/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên công bố kết quả xổ số ngày 15/6/2026 có giải đặc biệt là 610770 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 15/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/6/2026.

- XSPY 8/6/2026

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 988145 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSPY 8/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 8/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo thứ tự so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

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