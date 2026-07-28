Công nghệ 28/7: Microsoft ra mắt các công cụ an ninh mạng dựa trên AI

(VTC News) -

Microsoft tung mô hình AI an ninh mạng

Ngày 27/7, Microsoft công bố MAI-Cyber-1-Flash, mô hình AI chuyên biệt cho an ninh mạng. Mục tiêu của nó là tìm ra những lỗ hổng phức tạp trong mã nguồn và hỗ trợ khắc phục thông qua hệ thống MDASH. Theo Microsoft, mô hình này vượt trội về hiệu năng và chi phí so với các đối thủ trên chuẩn đánh giá Cyber Gym.

Mustafa Suleyman, người giám sát việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo của Microsoft, cho biết công ty của ông có kiến ​​thức sâu rộng về an ninh mạng vì công nghệ của họ đã phải đối mặt với rất nhiều cuộc tấn công. (Ảnh: NYT)

Song song, Microsoft giới thiệu Perception, nền tảng an ninh mạng mới dựa trên “agentic system”. Nền tảng này triển khai các nhóm tác nhân AI:

Red team: mô phỏng tấn công, phân tích kịch bản hacker.

Blue team: phát hiện và phân loại lỗi.

Green team: thực hiện hành động khắc phục.

Nhờ đó, quy trình vốn mất hàng giờ nay có thể rút ngắn xuống vài phút, từ phát hiện đến sửa lỗi.

Microsoft nhấn mạnh rằng khi hacker cũng tận dụng AI, doanh nghiệp cần “dùng AI để chống AI”. Công cụ mới sẽ được phát hành bản thử nghiệm vào ngày 3/11, hứa hẹn mang lại lợi thế cho các tổ chức trong cuộc đua an ninh mạng toàn cầu.

Google lập chỉ mục nội dung công khai từ Claude của Anthropic

Một số ứng dụng, tài liệu và công cụ do người dùng Claude tạo ra đã bắt đầu xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google. Điều này khiến nhiều người lo ngại vì họ không nghĩ rằng những chia sẻ riêng tư với bạn bè hoặc đồng nghiệp lại có thể bị công khai trên công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới.

Logo ứng dụng Claude của Anthropic trên màn hình điện thoại. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Anthropic, các cuộc trò chuyện và “artifacts” trong Claude mặc định là riêng tư. Tuy nhiên, khi người dùng tạo liên kết công khai và chia sẻ trên diễn đàn hoặc mạng xã hội, Google có thể lập chỉ mục. Công ty khẳng định họ không cung cấp thư mục hay sitemap cho Google, nhưng một khi nội dung được chia sẻ công khai, nó có thể bị lưu trữ bởi dịch vụ bên thứ ba.

Theo Axios nhiều tài liệu đã được công khai như kế hoạch kinh doanh, sơ đồ hạ tầng công nghệ và tài liệu học thuật. Dù chưa xác minh được tính xác thực, sự việc cho thấy việc coi liên kết công khai như một “chia sẻ riêng giữa bạn bè” có thể trở thành rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Apple phát hành iOS 26.6 với 3 cải tiến quan trọng

Sau hơn một tháng thử nghiệm beta, Apple chính thức tung ra iOS 26.6. Điểm nhấn lớn nhất là việc tối ưu hóa Spotlight index để chuẩn bị cho Siri AI trong iOS 27. Tính năng này giúp trợ lý ảo có thể truy cập dữ liệu từ tin nhắn, email, ghi chú và ứng dụng, mang lại câu trả lời chi tiết hơn cho người dùng.

Giao diện iPhone. (Ảnh: BRG)

iOS 26.6 bổ sung khả năng phát hiện và báo cáo tin nhắn độc hại, giúp bảo vệ người dùng trước nguy cơ tấn công. Ngoài ra, hệ thống sẽ thông báo khi danh sách chặn liên hệ đạt giới hạn 20.000, hỗ trợ quản lý và dọn dẹp danh sách spam hiệu quả hơn.

Apple cũng khắc phục nhiều lỗi như ảnh HDR bị méo khi gửi qua Messages, vấn đề đồng bộ sticker trên iCloud và cải thiện HealthKit. Bên cạnh đó, mã nguồn còn hé lộ tính năng chống trộm mới dự kiến xuất hiện trong iOS 27.