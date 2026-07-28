Giá tiêu hôm nay 28/7: Trong nước tăng 500 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ sau phiên đi ngang

Giá tiêu hôm nay 28/7 tại các địa phương trọng điểm tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá giao dịch lên 138.000 - 141.500 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 141.500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu cùng lên 138.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 500 đồng/kg. TP.HCM cũng tăng 500 đồng/kg, lên 138.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường ghi nhận đợt tăng 500 đồng/kg tại Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai sau bốn phiên đi ngang, còn Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này được giữ ổn định trong các phiên 25, 26 và 27/7 trước khi thị trường tiếp tục nhích lên trong phiên hôm nay.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 28/7/2026

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Lâm Đồng 141.500 +500 Đắk Lắk 140.000 Không đổi Gia Lai 138.000 +500 Đồng Nai 138.000 +500 TP.HCM 138.500 +500

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg trong phiên hôm nay. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương)

Giá tiêu thế giới tiếp tục ổn định

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 28/7, giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang, đánh dấu năm phiên liên tiếp không ghi nhận biến động.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok ở mức 9.404 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không đổi so với phiên trước. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hôm nay cũng ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở 8.250 USD/tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 146.000 tấn, trị giá 950,2 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và 12,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, nhập khẩu 36.040 tấn với trị giá khoảng 260 triệu USD, chiếm 24,7% tổng lượng xuất khẩu, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 24,5% về sản lượng và 18,2% về trị giá.

Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) khẳng định vị thế dẫn đầu của Việt Nam tại thị trường Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam cung cấp 31.950 tấn hạt tiêu cho Mỹ, trị giá 239,73 triệu USD, tăng lần lượt 36,8% và 35,8% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ đó, thị phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ đã tăng mạnh từ 64,4% lên gần 80% về lượng và hơn 80% về giá trị.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 28/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen 6.823 Tiêu trắng 9.404 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Tiêu trắng ASTA 12.200 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Tiêu đen 550 g/l 6.050 Tiêu trắng ASTA 8.250

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.