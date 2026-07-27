Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 27/7 không ghi nhận biến động. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm tiếp tục dao động từ 137.500 - 141.000 đồng/kg.
Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ ở mức 140.000 đồng/kg, TP.HCM ổn định ở mức 138.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng được thu mua với 137.500 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường đồng loạt tăng 500 đồng/kg tại Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai sau bốn phiên đi ngang, trong khi Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này tiếp tục được duy trì trong các phiên 25, 26 và 27/7.
Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 23 - 27/7/2026
|
Địa phương
|
23/7
|
24/7
|
25/7
|
26/7
|
27/7
|
Đơn vị
|
Lâm Đồng
|
140.500
|
141.000
|
141.000
|
141.000
|
141.000
|
đồng/kg
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
140.000
|
140.000
|
140.000
|
140.000
|
đồng/kg
|
TP.HCM
|
137.500
|
138.000
|
138.000
|
138.000
|
138.000
|
đồng/kg
|
Đồng Nai
|
137.000
|
137.500
|
137.500
|
137.500
|
137.500
|
đồng/kg
|
Gia Lai
|
137.000
|
137.500
|
137.500
|
137.500
|
137.500
|
đồng/kg
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 27/7, giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang, đánh dấu bốn phiên liên tiếp không ghi nhận biến động.
Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, còn giá tiêu trắng Muntok là 9.404 USD/tấn.
Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.
Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 8.250 USD/tấn.
Theo số liệu do Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn từ IPC, Đức đã nhập khẩu 2.047 tấn hồ tiêu trong tháng 5/2026, đạt kim ngạch 16,5 triệu USD. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho thị trường Đức với 1.110 tấn, tương đương 54,2% tổng lượng nhập khẩu.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Đức nhập khẩu 11.175 tấn hồ tiêu, đạt giá trị 90,8 triệu USD. Việt Nam vẫn dẫn đầu với 6.263 tấn, chiếm 56% thị phần.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 27/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Indonesia
|
Tiêu đen
|
6.823
|
Tiêu trắng
|
9.404
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.700
|
Malaysia
|
Tiêu đen ASTA
|
9.300
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.200
|
Việt Nam
|
Tiêu đen 500 g/l
|
5.970
|
Tiêu đen 550 g/l
|
6.050
|
Tiêu trắng ASTA
|
8.250
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.