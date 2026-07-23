Giá tiêu hôm nay 23/7: Trong nước đi ngang, thế giới phân hóa

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 23/7 tiếp tục ổn định. Giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg. TP.HCM được thu mua ở 137.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng ghi nhận 137.000 đồng/kg.
Bước sang tuần thứ tư của tháng 7, giá hồ tiêu nội địa duy trì ổn định, ghi nhận 4 phiên liên tiếp không biến động.
Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 23/7/2026
|
Địa phương
|
Giá (đồng/kg)
|
Lâm Đồng
|
140.500
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
TP.HCM
|
137.500
|
Gia Lai
|
137.000
|
Đồng Nai
|
137.000
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 23/7, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định so với phiên trước, ngoại trừ giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 1,75%, xuống 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok lần lượt duy trì ở mức 6.823 USD/tấn và 9.404 USD/tấn.
Tương tự, tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu cũng không ghi nhận biến động, trong đó tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 23/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động so với phiên trước
|
Indonesia
|
Tiêu đen
|
6.823
|
Đi ngang (0,00%)
|
Tiêu trắng
|
9.404
|
Đi ngang (0,00%)
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.700
|
Giảm 1,75%
|
Malaysia
|
Tiêu đen ASTA
|
9.300
|
Đi ngang (0,00%)
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.200
|
Đi ngang (0,00%)
|
Việt Nam
|
Tiêu đen 500 g/l
|
5.970
|
Đi ngang (0,00%)
|
Tiêu đen 550 g/l
|
6.050
|
Đi ngang (0,00%)
|
Tiêu trắng ASTA
|
8.250
|
Đi ngang (0,00%)
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.