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Giá tiêu hôm nay 23/7: Trong nước đi ngang, thế giới phân hóa

(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 23/7 dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg tại thị trường nội địa, còn trên thế giới phân hóa khi tiêu đen Brazil giảm 1,75%.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 23/7 tiếp tục ổn định. Giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg. TP.HCM được thu mua ở 137.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng ghi nhận 137.000 đồng/kg.

Bước sang tuần thứ tư của tháng 7, giá hồ tiêu nội địa duy trì ổn định, ghi nhận 4 phiên liên tiếp không biến động.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 23/7/2026

Địa phương

Giá (đồng/kg)

Lâm Đồng

140.500

Đắk Lắk

140.000

TP.HCM

137.500

Gia Lai

137.000

Đồng Nai

137.000

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 23/7 duy trì ổn định. (Ảnh minh họa: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên) 

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 23/7, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định so với phiên trước, ngoại trừ giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 1,75%, xuống 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok lần lượt duy trì ở mức 6.823 USD/tấn và 9.404 USD/tấn.

Tương tự, tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu cũng không ghi nhận biến động, trong đó tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 23/7/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Biến động so với phiên trước

Indonesia

Tiêu đen

6.823

Đi ngang (0,00%)

Tiêu trắng

9.404

Đi ngang (0,00%)

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.700

Giảm 1,75%

Malaysia

Tiêu đen ASTA

9.300

Đi ngang (0,00%)

Tiêu trắng ASTA

12.200

Đi ngang (0,00%)

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

5.970

Đi ngang (0,00%)

Tiêu đen 550 g/l

6.050

Đi ngang (0,00%)

Tiêu trắng ASTA

8.250

Đi ngang (0,00%)

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.

Diệu Hân (tổng hợp)
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