Ông Trump bất ngờ tuyên bố không có kế hoạch chấm dứt cuộc chiến với Iran

(VTC News) -

Hôm 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không xem xét việc chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran, vì Tehran đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

“Tôi không thấy điều đó. Liệu tôi có luôn đáp trả là không? Có, gần như vậy”, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu Washington có rút quân sau loạt trận tấn công của Iran hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đánh chặn toàn bộ số tên lửa Iran phóng về phía lực lượng Mỹ. Theo CNN, vụ tấn công này khác với mô hình đáp trả trước đây - vốn chủ yếu là Iran phản ứng sau các cuộc không kích của Mỹ - và cho thấy Tehran dường như sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 5 tên lửa.

CENTCOM cũng cho biết lực lượng Ả Rập Xê-út tham gia các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng Động viên Nhân dân Iraq (PMF), nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. PMF tuyên bố ít nhất 20 người thiệt mạng, trong khi quan chức Iran cấp tỉnh cho biết 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 29/7.

Truyền thông nhà nước Jordan cũng xác nhận quân đội nước này đánh chặn thành công 5 tên lửa từ Iran. Theo thông tin từ hãng thông tấn Petra, không có thương vong nào xảy ra sau vụ chặn bắt.

Trong khi đó, IRGC tuyên bố 2 tàu chở dầu được mô tả là “bị máy bay Mỹ xúi giục” đã cố gắng đi qua tuyến đường phía nam ở eo biển Hormuz trong đêm qua. Tuy nhiên, sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ở phía trên tàu, cả 2 tàu nhanh chóng quay trở lại.

Thông báo không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng một số khu vực ở eo biển Hormuz được biết là có rải thủy lôi và quân đội Iran thỉnh thoảng nổ súng vào tàu mà họ không cho phép.

Đồng thời, IRGC nhắc lại khẳng định của họ rằng eo biển Hormuz không thể mở cửa trở lại chừng nào sự can thiệp của Mỹ vẫn tiếp diễn. Trong cùng tuyên bố, IRGC nhấn mạnh những quốc gia Trung Đông hỗ trợ “những kẻ gây hấn” trong khu vực sẽ phải đối mặt với phản ứng gay gắt.