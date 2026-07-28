Ông Trump: Mỹ và Iran đang 'đàm phán tích cực'

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết Washington đang có “các cuộc đàm phán tích cực” với Iran và vẫn còn cơ hội đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc không kích nếu đàm phán không mang lại kết quả.

Dù ông Trump tỏ ra lạc quan, Tehran dường như nhanh chóng thử thách khoảng lặng trong chiến dịch quân sự của Mỹ khi Ả-rập Xê Út, Jordan và Iraq đều ghi nhận các vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong ngày 27/7.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Hôm 26/7, Washington bất ngờ tạm dừng chiến dịch không kích Iran kéo dài hai tuần, đánh dấu một bước ngoặt mới trong chiến lược của ông Trump đối với cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ năm.

“Chúng tôi đang có các cuộc đàm phán rất tích cực. Tôi nghĩ khả năng đạt được điều gì đó là khá cao. Nếu thành công thì rất tốt, còn nếu không, chúng tôi sẽ quay lại làm những gì đã làm hai ngày trước”, ông Trump nói.

Tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan cùng ngày, ông tiếp tục nhấn mạnh: “Không thể mua chuộc được họ. Phải đánh bại họ, và chúng tôi sẽ đánh bại họ một cách quyết liệt. Nhưng hãy chờ xem mọi chuyện sẽ ra sao. Hiện tại, các cuộc đàm phán đang diễn ra rất thân thiện”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các bên vẫn đang trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian và Tehran chưa từ bỏ con đường ngoại giao. Tuy nhiên, ông khẳng định các thông tin cho rằng Iran chủ động đề nghị nối lại đàm phán là “bịa đặt”.

“Điều đó không nằm trong bản chất của chúng tôi”, ông Baghaei nói.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters hôm 26/7 rằng Tehran sẽ tạm dừng các cuộc tấn công chừng nào việc ngừng bắn đơn phương do ông Trump đưa ra vẫn còn được duy trì.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran sau đó cáo buộc Mỹ đe dọa tàu thuyền và tàu chở dầu hoạt động trong vùng lãnh hải của Iran, đồng thời “tìm cách áp đặt một cuộc phong tỏa hàng hải trái phép”, mà theo Tehran là hành động “làm leo thang xung đột trong khu vực”.

Ả-rập Xê Út cho biết nước này đã bắn hạ nhiều UAV nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ, trong đó có khu vực thủ đô Riyadh. Riyadh cáo buộc các máy bay không người lái được phóng từ Iraq bởi các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả-rập Xê Út, dẫn dầu tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, nhằm đáp trả các cuộc xâm nhập bằng UAV của Ả-rập Xê Út.

Tehran cũng khẳng định vẫn kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu – bất chấp yêu cầu của ông Trump rằng các tàu phải được tự do qua lại khu vực này.

Việc Mỹ chấm dứt chuỗi 13 đêm không kích liên tiếp cùng những phát biểu của ông Trump về triển vọng đàm phán đã khiến giá dầu giảm mạnh. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 8,21%, xuống còn 81,98 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 9,31%, xuống còn 87,77 USD/thùng.

Theo một quan chức Mỹ và nhiều hãng truyền thông Mỹ, quyết định tạm dừng không kích phản ánh đánh giá của quân đội rằng chiến dịch đã đạt đến giới hạn hiệu quả.

Quan chức này cho Reuters biết các chỉ huy quân sự đã khuyến nghị Tổng thống Trump dừng chiến dịch vì số mục tiêu còn lại không nhiều, đồng thời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, bày tỏ lo ngại về việc kho dự trữ đạn dược dùng cho không quân đang suy giảm.

Ông Trump bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đang thiếu đạn dược, khẳng định quân đội đang nhanh chóng bổ sung lượng vũ khí đã chuyển cho Ukraine và cho biết ông muốn có thêm “những loại vũ khí hiện đại hơn”.

Truyền thông nhà nước Iran trong khi đó dẫn lời một “nguồn tin am hiểu sự việc” cho biết nước này đã buộc sáu tàu “vi phạm” phải quay đầu trong ngày 27/7 sau khi các tàu này tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không được phép.