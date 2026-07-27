Lầu Năm Góc cập nhật số binh sĩ Mỹ thương vong trong xung đột với Iran

(VTC News) -

Cuối tuần qua, Lầu Năm Góc đã cập nhật cơ sở dữ liệu thương vong chính thức trong cuộc chiến với Iran, bổ sung thêm hơn 140 quân nhân bị thương. Ngoài ra, Hệ thống Phân tích thương vong quốc phòng (Defense Casualty Analysis System - DCAS) của Lầu Năm Góc giới thiệu thêm hạng mục thương vong mới có tên gọi “Các hoạt động ở nước ngoài” dành cho những quân nhân thiệt mạng và bị thương “bắt đầu từ ngày 7/7”.

Riêng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Mỹ - Iran, được gọi là Chiến dịch Epic Fury, số liệu thống kê do Lầu Năm Góc công bố hiện có 14 binh sĩ thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Quan tài của binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran được đưa về nước. (Ảnh: AP)

Những con số này từng gây ra nhiều tranh cãi sau khi Lầu Năm Góc giảm số người thiệt mạng xuống còn 18 người và số người bị thương là 482 người.

Danh sách những quân nhân thiệt mạng trong chiến tranh Iran do Lầu Năm Góc công bố giảm 4 người so với thông báo gần đây nhất.

Kết hợp với số liệu cập nhật của Chiến dịch Epic Fury, số liệu mới của Lầu Năm Góc cho thấy có 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 624 người bị thương kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách phân loại chiến dịch quân sự mới này tách biệt với Chiến dịch Epic Fury, tên gọi chính thức của quân đội Mỹ dành cho cuộc xung đột với Iran.

Sự thay đổi này gắn liền với Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, yêu cầu tổng thống chấm dứt hoạt động quân sự trong vòng 60 ngày trừ khi Quốc hội cho phép gia hạn.

Sự thay đổi trở nên rõ ràng hơn vào đầu tuần này khi danh sách trực tuyến chính thức của Lầu Năm Góc về binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran đang diễn ra không bao gồm 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tái diễn vào cuối tuần. Tuy nhiên, tên của họ được đưa vào thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, trong đó công bố việc chính thức chuyển giao hài cốt của họ về Mỹ.