Link xem trực tiếp Campuchia vs Timor Leste 17h30 ngày 3/8, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Campuchia vs Timor Leste diễn ra lúc 17h30 ngày 3/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Morodok Techo (Campuchia), thuộc khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Campuchia vs Timor Leste trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Campuchia vs Timor Leste nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Campuchia vs Timor Leste trên kênh nào?

Trận Campuchia vs Timor Leste được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Campuchia vs Timor Leste trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Campuchia vs Timor Leste được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Campuchia vs Timor Leste hôm nay

Link xem trực tiếp Campuchia vs Timor Leste được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Campuchia vs Timor Leste (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/campuchia-timorleste-6a6881894a08cb3a684b6a5b.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Campuchia vs Timor Leste

Sau hai thất bại liên tiếp trước Singapore (1-2) và Indonesia (1-5), Campuchia đang đứng trước cơ hội để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2026 khi chạm trán Timor Leste. Dù chưa giành được điểm số nào, đại diện xứ Chùa tháp vẫn cho thấy những bước tiến nhất định về lối chơi, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công và tạo ra các tình huống chuyển đổi giàu tốc độ.

Dù kết quả chưa như kỳ vọng, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku vẫn cho thấy sự cải thiện trong khâu tổ chức tấn công, với điểm nhấn là các pha bóng cố định được dàn xếp bài bản cùng những tình huống phản công giàu tốc độ.

Xét về lực lượng, Campuchia được đánh giá nhỉnh hơn Timor Leste. Trong tay HLV Koji Gyotoku là dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Dù chưa có đầy đủ đội hình mạnh nhất do một số trụ cột vắng mặt, đội chủ nhà vẫn sở hữu đủ nhân sự để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, Timor Leste không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp sau khi để thua cả ba trận đã đấu. Đội bóng của HLV Jose Pedro Alves Salazar tiếp tục cho thấy sự hạn chế về kinh nghiệm cũng như khả năng duy trì thể lực khi phải thi đấu với mật độ cao tại ASEAN Cup 2026.

Khó khăn càng chồng chất khi trung vệ Jackson Pereira sẽ vắng mặt vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Indonesia. Thiếu đi thủ lĩnh hàng thủ, Timor Leste được dự báo sẽ gặp rất nhiều thử thách trước sức ép tấn công từ phía đội chủ nhà.