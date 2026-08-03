Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên 2 tỷ đồng

(VTC News) -

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Điểm đáng chú ý là dự thảo bổ sung quy định cụ thể về mức xử phạt hành chính khi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với cán bộ, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về an toàn thực phẩm cũng sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải bồi thường nếu gây thiệt hại.

Dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng và với tổ chức là 2 tỷ đồng. Chính phủ sẽ quy định chi tiết các hành vi, hình thức và mức xử phạt cụ thể. Quy định này nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của TP Hà Nội kiểm tra bếp ăn tập thể tại một trường Tiểu học (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bên cạnh đó, Dự thảo bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm như quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi trái quy định; sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của cơ sở y tế, nhân viên y tế hoặc ý kiến người bệnh để quảng cáo thực phẩm.

Các hành vi sử dụng nguyên liệu không dùng cho thực phẩm, nguyên liệu quá hạn, không rõ nguồn gốc, phụ gia hoặc hóa chất ngoài danh mục cho phép, sử dụng động vật chết do bệnh hoặc thực vật chứa dư lượng hóa chất vượt ngưỡng làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm cũng bị nghiêm cấm.

Dự thảo đồng thời cấm kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, chứa chất cấm hoặc chất gây ô nhiễm vượt giới hạn cho phép; thực phẩm có bao bì hư hỏng gây nguy cơ ô nhiễm và các sản phẩm không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc sử dụng phương tiện vận chuyển không bảo đảm điều kiện vệ sinh, từng chở hóa chất độc hại nhưng chưa được tẩy rửa, khử khuẩn để vận chuyển thực phẩm cũng thuộc nhóm hành vi bị cấm.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, một trong những định hướng xuyên suốt của dự thảo Luật là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm, đồng thời giảm giấy tờ, giảm nhân lực và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Y tế đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện Dự thảo. Hồ sơ dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ, sau đó tiếp tục được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét theo quy định. Bộ Y tế kỳ vọng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) sẽ tạo dựng hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại và minh bạch hơn cho công tác quản lý an toàn thực phẩm.