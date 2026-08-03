Nút giao 4 tầng giải cứu kẹt xe ở TP.HCM tiếp tục lỡ hẹn

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 8 cho thấy, sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, công trường nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục thi công dang dở. Các đơn vị thi công vẫn duy trì triển khai nhiều đầu việc nhưng số lượng công nhân trên công trường khá thưa thớt, dù một số hạng mục đã có chuyển biến tích cực.