Nút giao 4 tầng giải cứu kẹt xe ở TP.HCM tiếp tục lỡ hẹn

Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy là công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM, giữ vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và Vành đai 2 (Võ Chí Công) - nơi tập trung lưu lượng xe vận tải hàng hóa lớn nhất thành phố và thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Dự án gồm hai cấu phần chính, trong đó phần xây lắp có tổng mức đầu tư 1.826 tỷ đồng và phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 1.623 tỷ đồng.
Công trình được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 2, nhiều hạng mục đã hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2021 như cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3 quy mô 6 làn xe.
Đến ngày 14/3/2025, các hạng mục còn lại thuộc giai đoạn 3 chính thức được khởi công với mục tiêu hoàn thành sau một năm, góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 8 cho thấy, sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, công trường nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục thi công dang dở. Các đơn vị thi công vẫn duy trì triển khai nhiều đầu việc nhưng số lượng công nhân trên công trường khá thưa thớt, dù một số hạng mục đã có chuyển biến tích cực.
Hiện hệ thống đường gom tuyến số 3 đã được thảm nhựa. Trong khi đó, đường gom khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đối với tuyến đường gom số 2, kéo dài từ khu vực phà Cát Lái, đi dưới dạ cầu Kỳ Hà 3, tiếp tục qua các cầu Mỹ Thủy 1, Mỹ Thủy 2, Mỹ Thủy 3 đến khu vực cầu Kỳ Hà 2, nhà thầu đã hoàn thiện các hạng mục cơ bản và đang chờ thảm nhựa mặt đường.
Ở hạng mục cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải, đơn vị thi công đang hoàn thiện phần đường đầu cầu.
Trong khi đó, hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 - nhánh phải mới hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2. Trên công trường, các đơn vị đang lắp dựng và đan cốt thép bản mặt cầu để chuẩn bị đổ bê tông - công đoạn quan trọng quyết định tiến độ hoàn thiện kết cấu nhịp cầu.
Ngoài ra, tuyến đường gom số 4 cũng đã hoàn thành các hạng mục cơ bản và đang chờ thảm nhựa.
Theo kế hoạch trước đây, toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2026. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, TP.HCM đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang quý III/2026.
Mới đây, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần 2 về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng nút giao Mỹ Thủy, nay thuộc địa bàn phường Cát Lái.
Theo quyết định, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2022 - 2025 sang giai đoạn 2022 - 2028 nhằm tạo điều kiện hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện các thủ tục liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Các nội dung khác của quyết định phê duyệt dự án ban hành năm 2023 được giữ nguyên.
UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ thẩm định, đồng thời chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ mới và không tiếp tục đề xuất gia hạn.
Bên cạnh đó, UBND phường Cát Lái được giao chủ trì, phối hợp với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái đẩy nhanh công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp không chấp hành, địa phương thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.