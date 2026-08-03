Chuyên gia Indonesia bày kế đánh bại đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Trước trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Việt Nam, chuyên gia bóng đá người Brazil Luciano Leandro cho rằng đội bóng xứ vạn đảo cần thực hiện tốt 3 yếu tố quan trọng nếu muốn giành chiến thắng.

“Theo tôi, trận đấu sẽ được quyết định bởi ba yếu tố. Đầu tiên, Indonesia phải hạn chế không gian hoạt động của các tiền đạo Việt Nam để họ không thể dễ dàng tạo ra cơ hội”, huấn luyện viên Luciano chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Bola.

Huyền thoại của PSM Makassar cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát khu trung tuyến. Theo ông, khả năng cầm bóng cũng như sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ quyết định kết quả trận đấu.

Chuyên gia Luciano Leandro. (Ảnh: detikSport)

“Thứ hai, tuyến giữa phải giành chiến thắng trong những pha tranh chấp và kiểm soát bóng tốt. Thứ ba, Indonesia phải tận dụng cơ hội hiệu quả hơn, bởi những trận đấu như thế này thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ”, ông nói.

Dù tự tin vào cơ hội của chủ nhà Indonesia, Luciano Leandro đánh giá đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà đội bóng xứ vạn đảo phải đối mặt tại ASEAN Cup 2026. Theo ông, vị thế nhà đương kim vô địch là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

“Theo tôi, trận gặp Việt Nam sẽ là thử thách lớn nhất của Indonesia tại giải đấu tính đến thời điểm này, bởi Việt Nam là nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Họ sở hữu hệ thống thi đấu được tổ chức rất tốt, có nhiều kinh nghiệm quốc tế, cùng một số cầu thủ nhập tịch gốc Brazil giúp gia tăng sức mạnh, đặc biệt là ở hàng công”, ông nhận định.

Dù vậy, chuyên gia người Indonesia tin đội nhà hoàn toàn có cơ sở để hướng đến kết quả tích cực nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua. Indonesia hiện đứng ở vị trí thứ 2 bảng A, chỉ kém đội dẫn đầu là Thái Lan 1 điểm. Bên cạnh đó, Indonesia còn sở hữu lợi thế sân nhà, thể lực và khả năng tranh chấp.

“Tôi thấy Indonesia bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn. Đội bóng này đang tiến bộ từng ngày, thi đấu kỷ luật hơn, chuyển đổi trạng thái rất nhanh và luôn thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trong mỗi trận đấu. Đó có thể sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt”, ông Luciano kết luận.