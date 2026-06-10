Nút giao 4 tầng nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn khi nhiều hạng mục vẫn vướng mặt bằng

Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, dự án nút giao Mỹ Thủy - một trong những công trình giao thông trọng điểm khu vực phía Đông TP.HCM - vẫn còn nhiều hạng mục thi công dang dở. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài tiếp tục trở thành điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 6 cho thấy, trên công trường nút giao Mỹ Thủy, các đơn vị thi công vẫn duy trì triển khai nhiều hạng mục. Trong đó, hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định đang được thi công, còn tuyến đường số 4 đang trong quá trình san lấp nền đường.
Tuy nhiên, tại nhiều vị trí, việc thi công chưa thể triển khai đồng bộ do vướng mặt bằng. Dù các hạng mục vẫn được thực hiện song tiến độ được ghi nhận ở mức cầm chừng, làm gia tăng nguy cơ chậm hoàn thành so với kế hoạch đề ra.
Theo chủ đầu tư, nguyên nhân chính khiến tiến độ bị ảnh hưởng là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài hơn dự kiến. Đến nay, vẫn còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, dù trước đó địa phương đặt mục tiêu hoàn tất 100% công tác bàn giao trong tháng 5.
Về tiến độ chi tiết, nhánh đường bờ tả rạch Mỹ Thủy đã hoàn thành phần đường dưới các dạ cầu Mỹ Thủy 3, Kỳ Hà 2, Kỳ Hà 3 và Kỳ Hà 4. Trong hình là đơn vị thi công đang triển khai hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định, hệ thống thoát nước và nền đường các nhánh rẽ.
Tại nhánh đường bờ hữu rạch Mỹ Thủy, tuyến rẽ phải từ Đồng Văn Cống đi Võ Chí Công theo hướng cầu Phú Hữu cùng phần đường dưới dạ cầu Kỳ Hà 2 đã hoàn thành. Các hạng mục còn lại đang được thi công gồm hệ thống thoát nước và nền đường khu vực bên hông cầu Kỳ Hà 2.
Đối với hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 - nhánh phải, nhà thầu mới hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2. Hiện công trường đang thi công kết cấu nhịp từ trụ T2 đến mố M1 và đường đầu cầu.
Cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải hiện đang hoàn thiện đường đầu cầu. Trong khi đó, cầu Kỳ Hà 4 đã hoàn thành nhịp từ trụ T2 đến mố M2, đang thi công mố M1, trụ T1 và đường đầu cầu.
Riêng hạng mục cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ mới hoàn thành các trụ từ T5 đến T7 và từ T10 đến T18, đồng thời đang lắp đặt nhịp dầm thép đoạn từ T13 đến T18.
Dự án nút giao Mỹ Thủy được khởi công từ năm 2016, giữ vai trò kết nối các tuyến giao thông quan trọng gồm đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và Vành đai 2 (Võ Chí Công). Đây là khu vực có lưu lượng xe container rất lớn ra vào cảng Cát Lái, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt tại khu vực gần cầu Phú Mỹ.
Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, được xây dựng với quy mô nhiều tầng và chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn 2019 - 2021, nhiều hạng mục quan trọng thuộc giai đoạn 1 và 2 đã được đưa vào khai thác như cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3 với 6 làn xe.
Sau khi hoàn thành các hạng mục trên, dự án tiếp tục triển khai giai đoạn 3 nhằm hoàn thiện các nhánh cầu và công trình còn lại để đồng bộ toàn bộ nút giao. Theo kế hoạch trước đây, công trình dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2026. Tuy nhiên, do những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, TP.HCM đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2021 đến quý III/2026.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, tổng khối lượng thực hiện toàn dự án hiện đạt khoảng 75%. Tuy nhiên, việc chưa hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc thi công trong thời gian tới.