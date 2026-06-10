Nút giao 4 tầng nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn khi nhiều hạng mục vẫn vướng mặt bằng

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 6 cho thấy, trên công trường nút giao Mỹ Thủy, các đơn vị thi công vẫn duy trì triển khai nhiều hạng mục. Trong đó, hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định đang được thi công, còn tuyến đường số 4 đang trong quá trình san lấp nền đường.