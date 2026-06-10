Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM cao nhất 37,55

(VTC News) -

Sáng nay 10/6, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027.

Năm nay, điểm chuẩn chuyên Toán với 37,55 điểm, tăng 3,8 điểm so với năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh nhất trường.

Theo sau là các lớp Tin (TH1) và Lý (TH1) cũng tăng từ 3-3,25 điểm. Ngược lại, môn Tin (TH5) ở hai cơ sở đều hạ điểm chuẩn sâu, khoảng 4,75-5,5 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027. (Ảnh chụp màn hình)

Kỳ thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5 với hơn 4.700 thí sinh đăng ký dự thi. Theo thống kê của trường, số bài thi thực tế là hơn 4.500.

Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Với chỉ tiêu 595, tỷ lệ "chọi" trung bình vào lớp 10 là 1/7,6, cao nhất 8 năm qua.

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm bốn bài thi, trong đó ba bài Toán, Văn, Anh không chuyên hệ số một và môn chuyên nhân hệ số hai.

Thí sinh phải đảm bảo không bài thi nào dưới 2 điểm. Với các lớp chuyên tuyển bằng hai tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Nếu muốn phúc khảo, thí sinh nộp đơn tại trường từ ngày 10-12/6. Để xác nhận nhập học, thí sinh bổ sung lý lịch trực tuyến trên hệ thống của trường, từ ngày 22 đến 24/6, rồi nộp hồ sơ nhập học trực tiếp từ 24 đến 28/6.

Nhà trường thông báo sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào lúc 22h hôm nay. Tất cả các thí sinh tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua.