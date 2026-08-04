Giá tiêu hôm nay 4/8: Đi ngang phiên thứ hai liên tiếp

(VTC News) -

Hôm nay 4/8, giá tiêu trong nước giữ nguyên tại tất cả các vùng trọng điểm. Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 140.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM, giá tiêu đồng loạt giữ ở mức 138.000 đồng/kg.

Hiện mặt bằng giá hồ tiêu trong nước dao động từ 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 1/8, Lâm Đồng và Đắk Lắk lần lượt được thu mua ở mức 142.000 đồng/kg và 141.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng đạt 139.000 đồng/kg. Sang phiên 2/8, giá tại cả 5 địa phương trọng điểm đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa Lâm Đồng xuống 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk xuống 140.000 đồng/kg, còn Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng xuống 138.000 đồng/kg.

Mức giá này được duy trì liên tục trong hai phiên 3/8 và 4/8, cho thấy thị trường chưa xuất hiện thêm biến động mới.

Giá tiêu trong nước hôm nay 4/8 duy trì 138.000 - 141.000 đồng/kg, thị trường thế giới ổn định. (Ảnh minh họa: AI)

Giá tiêu thế giới hôm nay không đổi

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật sáng 4/8, thị trường hồ tiêu thế giới chưa có biến động mới, mặt bằng giá vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.

Tại Indonesia, tiêu đen được giao dịch ở mức 6.760 USD/tấn, trong khi tiêu trắng duy trì ở mức 9.317 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục được chào bán với giá 5.700 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen ASTA giữ ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở 12.200 USD/tấn. Với Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt là 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ổn định ở mức 8.350 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), 7 tháng đầu năm 2026, toàn ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực khi xuất khẩu ước đạt khoảng 165.000 tấn, kim ngạch 1,7 tỷ USD, tăng 13,8% về lượng và 8,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Với Brazil, trong quý II/, nước này xuất khẩu 28.077 tấn hồ tiêu, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, Brazil xuất khẩu 53.683 tấn, thu về 332,7 triệu USD, tăng 7,9% về lượng và 7,4% về giá trị.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 4/8/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen 6.760 Tiêu trắng 9.317 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Tiêu trắng ASTA 12.200 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Tiêu đen 550 g/l 6.050 Tiêu trắng ASTA 8.350

*Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường.