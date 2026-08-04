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'Chung cư' nuôi lợn 26 tầng tạo nghịch lý khó tin ở Trung Quốc

(VTC News) -

Giá thịt lợn tại Trung Quốc đang đà giảm khi hàng loạt “chung cư” nuôi lợn 26 tầng quy mô công nghiệp đi vào hoạt động và đẩy nguồn cung lên mức dư thừa.

VTC News
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