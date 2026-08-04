Telegram đột ngột biến mất trên App Store toàn cầu

(VTC News) -

Sáng 4/8 theo giờ Việt Nam, nhiều người dùng iPhone phát hiện ứng dụng Telegram đã không còn trên kho ứng dụng App Store. Tình trạng này diễn ra trên diện rộng khi người dùng tại Mỹ, châu Âu, nhiều quốc gia châu Á (trong đó có Việt Nam) đều xác nhận phần mềm nhắn tin này đã biến mất hoàn toàn ở kho phần mềm trực tuyến. Những máy đã cài từ trước vẫn sử dụng bình thường. Trong khi đó, Telegram vẫn hiển thị ở kho Play Store (Cửa hàng Play) của nền tảng Android.

Đến nay, cả Apple lẫn Telegram đều chưa đưa ra lời giải thích chính thức về việc ứng dụng bị gỡ khỏi App Store, và cũng chưa có thông tin xác nhận đây là quyết định xóa ứng dụng trên phạm vi toàn cầu, sự cố kỹ thuật hay chỉ là biện pháp tạm thời nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ.

Telegram là một trong những ứng dụng nhắn tin trực tuyến phổ biến nhất thế giới hiện nay.

Việc thiếu thông tin minh bạch nhiều khả năng sẽ làm gia tăng sự chú ý đối với Apple. Trước đây, hãng từng nhiều lần gỡ bỏ hoặc hạn chế ứng dụng theo yêu cầu của chính phủ tại từng quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Telegram thực sự bị xóa khỏi App Store trên phạm vi toàn cầu, đây sẽ là diễn biến có tác động lớn hơn nhiều, dù đến nay chưa có bên nào xác nhận chính thức.

Theo thông lệ, nếu không phải trục trặc kỹ thuật, Apple sẽ sớm làm rõ liệu Telegram có thực sự bị gỡ khỏi App Store hay không, những quốc gia nào bị ảnh hưởng, cơ sở pháp lý hoặc chính sách cho quyết định này là gì và liệu ứng dụng có được khôi phục trong thời gian tới hay không.

Một sự việc tương tự từng xảy ra vào năm 2018, khi Apple tạm thời gỡ Telegram khỏi App Store do lo ngại ứng dụng này bị lợi dụng để phát tán các nội dung bất hợp pháp trên một số kênh. Sau khi Telegram thực hiện các thay đổi theo yêu cầu, ứng dụng đã được khôi phục lên App Store.

Theo trang Euronews, Telegram đang đối mặt với sức ép pháp lý tại nhiều quốc gia. Ngày 30/7 vừa qua, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập Telegram - ông Pavel Durov, cáo buộc nhân vật này đồng phạm trong các hoạt động khủng bố do nền tảng không gỡ bỏ các kênh và bot bị cho là phục vụ tình báo Ukraine.

Cùng ngày, cơ quan eSafety của Australia cũng khởi kiện Telegram vì để tồn tại các nội dung cổ súy bạo lực cực đoan. Telegram bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và cho biết đã xóa hàng nghìn cộng đồng cực đoan trong 7 tháng đầu năm 2026.