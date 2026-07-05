Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, các 'đại lý' được lập từ Telegram

(VTC News) -

Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, hoạt động theo mô hình nhiều cấp với sự tham gia của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện đường dây sử dụng website hira88.com thuộc hệ thống "Bóng 88" để tổ chức cá cược bóng đá trực tuyến. Đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân cấp nhiều tầng, hoạt động trên phạm vi nhiều địa phương.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Quách Sỹ Khánh (SN 1982), Nguyễn Trường Đại (SN 1983), Nguyễn Văn Hậu (SN 1991) và Văn Cường (SN 1966), cùng trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã mua các tài khoản "master" và "agent" từ một người chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram. Sau đó, nhóm này tiếp tục tạo nhiều tài khoản cấp dưới để phân phối cho người chơi đăng nhập, tham gia cá cược bóng đá trực tuyến.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch phát sinh trong đường dây cá độ lên tới hàng tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đặc biệt là chủ quán cà phê, nhà hàng, quán bar, tiệm internet, cơ sở cầm đồ... chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không để địa điểm kinh doanh bị lợi dụng làm nơi tổ chức hoặc tiếp tay cho hoạt động cá độ bóng đá, trung chuyển tiền đánh bạc.

Đối với các cơ sở cầm đồ, lực lượng công an đề nghị kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc tài sản thế chấp, không nhận cầm cố tài sản không rõ xuất xứ hoặc tài sản do người tham gia cá độ mang đến để lấy tiền đánh bạc. Trường hợp cố tình tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, người dân được khuyến cáo kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La hoặc công an địa phương gần nhất để phối hợp xử lý.