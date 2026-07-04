Bắt nhóm tổ chức cá độ bóng đá hơn 20 tỷ đồng qua mạng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng tổ chức cá cược bóng đá với quy mô lớn, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm "ẩn danh", che giấu hoạt động, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ. (Ảnh: C.A)

Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các xã, phường huy động 8 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Trung Việt (SN 1980, trú phường Hải Châu) nhận tài khoản Master, sau đó chia thành 4 tài khoản Agent giao cho Trần Quốc Quang (SN 1975, trú phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (SN 1980, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Đăng Hoàng Linh (SN 1973, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) quản lý, tổ chức đánh bạc; riêng Việt trực tiếp quản lý 1 tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhóm này tiếp tục chia nhỏ thành 16 tài khoản người chơi (Member) giao cho nhiều con bạc sử dụng đặt cược. Chỉ trong thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 2/7/2026, hệ thống này đã ghi nhận hơn 1 triệu đô (đơn vị quy ước trong cá cược), với mức quy đổi từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng/đô, tổng giá trị giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hình sự 5 người, gồm: Trần Trung Việt về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (cùng trú phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (SN 1970, trú phường Cẩm Lệ) về hành vi "Đánh bạc".

Tang vật thu giữ gồm gần 12.000 trang dữ liệu, tài liệu điện tử cùng nhiều chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang khẩn trương truy xét Nguyễn Đăng Hoàng Linh, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra toàn bộ đường dây, triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ, xử lý.