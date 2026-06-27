Bắt 11 kẻ trong đường dây cá độ mùa World Cup, trong 6 ngày giao dịch hơn 5 tỷ

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cá độ bóng đá hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 11 người để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các bị can tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan điều tra, chuyên án được xác lập trong quá trình Công an Nghệ An triển khai đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc theo chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Qua rà soát trên không gian mạng, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một hệ thống cá độ bóng đá hoạt động thông qua website www.hira88.com. Quá trình điều tra cho thấy Lê Văn Hoàng (SN 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) giữ vai trò điều hành hệ thống tại Việt Nam.

Cơ quan công an xác định Hoàng móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để nhận tài khoản gốc, sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý, phân cấp cho các "chân rết" tại nhiều tỉnh, thành nhằm tổ chức cá độ bóng đá và hưởng lợi từ tiền thắng thua của người chơi.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Lê Văn Hoàng. (Ảnh: CACC)

Tài liệu điều tra bước đầu thể hiện, từ ngày 11 đến 17/6 - thời điểm World Cup 2026 vừa bắt đầu - lượng tiền các con bạc sử dụng để cá cược thông qua đường dây này đã vượt 5 tỷ đồng.

Trong số các đối tượng bị điều tra, Nguyễn Quốc Trường (SN 1988) và Trần Hữu An (SN 1990), cùng trú TP Đồng Nai, được xác định là đại lý cấp dưới của Hoàng. Hai người này không chỉ lôi kéo, quản lý người chơi mà còn trực tiếp tham gia cá độ với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, từ ngày 17 đến 25/6, Ban chuyên án đồng loạt khám xét, bắt giữ 11 bị can tại nhiều địa phương. Bước đầu, những người liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây cũng như những người có liên quan.